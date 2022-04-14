UBC (UBC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UBC (UBC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UBC (UBC) Informasjon Universal Basic Compute (UBC) represents a revolutionary innovation in the field of artificial intelligence (AI),aiming to ensure fair and sustainable access to computational resources for all autonomous AI entities.Inspired by the concept of Universal Basic Income (UBI), UBC offers a bold solution to the growing challenges of resource distribution in the rapidly expanding AI ecosystem. Offisiell nettside: https://nlr.ai/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9psiRdn9cXYVps4F1kFuoNjd2EtmqNJXrCPmRppJpump Kjøp UBC nå!

UBC (UBC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UBC (UBC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 183.10K $ 183.10K $ 183.10K All-time high: $ 0.10052 $ 0.10052 $ 0.10052 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0001831 $ 0.0001831 $ 0.0001831 Lær mer om UBC (UBC) pris

UBC (UBC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UBC (UBC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UBC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UBC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UBCs tokenomics, kan du utforske UBC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UBC Interessert i å legge til UBC (UBC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UBC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

UBC (UBC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UBC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UBC nå!

UBC prisforutsigelse Vil du vite hvor UBC kan være på vei? Vår UBC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UBC tokenets prisforutsigelse nå!

