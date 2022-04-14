Bounty Temple (TYT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bounty Temple (TYT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bounty Temple (TYT) Informasjon Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market. Offisiell nettside: https://bountytemple.com/ Teknisk dokument: https://bountytemple.gitbook.io/whitepaper-v1 Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0xE5cf781d9e6E92B051FFb8037a5d81981863EA82 Kjøp TYT nå!

Bounty Temple (TYT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bounty Temple (TYT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 101.52K $ 101.52K $ 101.52K All-time high: $ 3 $ 3 $ 3 All-Time Low: $ 0.000999824127109241 $ 0.000999824127109241 $ 0.000999824127109241 Nåværende pris: $ 0.002115 $ 0.002115 $ 0.002115 Lær mer om Bounty Temple (TYT) pris

Bounty Temple (TYT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bounty Temple (TYT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TYT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TYT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TYTs tokenomics, kan du utforske TYT tokenets livepris!

Bounty Temple (TYT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TYT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TYT nå!

TYT prisforutsigelse Vil du vite hvor TYT kan være på vei? Vår TYT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TYT tokenets prisforutsigelse nå!

