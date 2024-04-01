TUX Project (TUXC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TUX Project (TUXC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TUX Project (TUXC) Informasjon TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change.

TUX Project (TUXC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TUX Project (TUXC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 8.10B $ 8.10B $ 8.10B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M All-time high: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0003959 $ 0.0003959 $ 0.0003959 Lær mer om TUX Project (TUXC) pris

TUX Project (TUXC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TUX Project (TUXC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TUXC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TUXC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TUXCs tokenomics, kan du utforske TUXC tokenets livepris!

TUX Project (TUXC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TUXC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TUXC nå!

TUXC prisforutsigelse Vil du vite hvor TUXC kan være på vei? Vår TUXC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

