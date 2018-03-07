TrueUSD (TUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TrueUSD (TUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TrueUSD (TUSD) Informasjon TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts. Offisiell nettside: https://tusd.io/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1kXuaGCm929FT67I7As9yprAudj2wp9nbka53rfkLiiU/edit Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376 Kjøp TUSD nå!

TrueUSD (TUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TrueUSD (TUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 493.53M $ 493.53M $ 493.53M Total forsyning: $ 494.52M $ 494.52M $ 494.52M Sirkulerende forsyning: $ 494.52M $ 494.52M $ 494.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 493.53M $ 493.53M $ 493.53M All-time high: $ 1.0949 $ 1.0949 $ 1.0949 All-Time Low: $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 Nåværende pris: $ 0.998 $ 0.998 $ 0.998 Lær mer om TrueUSD (TUSD) pris

TrueUSD (TUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TrueUSD (TUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TUSDs tokenomics, kan du utforske TUSD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TUSD Interessert i å legge til TrueUSD (TUSD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TUSD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TUSD på MEXC nå!

TrueUSD (TUSD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TUSD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TUSD nå!

TUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor TUSD kan være på vei? Vår TUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TUSD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!