Hva er Turtsat (TURT)

Turtsat is a community-driven open platform for ordinals, with a mission to become the Gitcoin of Ordinals, providing a space for everyone to build, donate, and impact Bitcoin Ordinals & BRC-20 through Turtsat. The platform will feature a fundamental donation protocol, enabling more open-source developers and communities to participate in the ecological development of Ordinals and enjoy the benefits.

Turtsat er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Turtsat investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk TURT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Turtsat på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Turtsat kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Turtsat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Turtsat (TURT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Turtsat (TURT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Turtsat.

Sjekk Turtsatprisprognosen nå!

Turtsat (TURT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Turtsat (TURT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TURT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Turtsat (TURT)

Leter du etter hvordan du kjøperTurtsat? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Turtsat på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TURT til lokale valutaer

Prøv konverting

Turtsat Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Turtsat, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Turtsat Hvor mye er Turtsat (TURT) verdt i dag? Live TURT prisen i USD er 0.0001972 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TURT-til-USD-pris? $ 0.0001972 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TURT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Turtsat? Markedsverdien for TURT er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TURT? Den sirkulerende forsyningen av TURT er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTURT ? TURT oppnådde en ATH-pris på 0.10661127579585569 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TURT? TURT så en ATL-pris på 0.000116296811420314 USD . Hva er handelsvolumet til TURT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TURT er $ 3.48 USD . Vil TURT gå høyere i år? TURT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TURT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Turtsat (TURT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?