Tuna Chain (TUNACHAIN) tokenomics

Tuna Chain (TUNACHAIN) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Tuna Chain (TUNACHAIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:20:16 (UTC+8)
USD

Tuna Chain (TUNACHAIN) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tuna Chain (TUNACHAIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
--
----
Total forsyning:
$ 210.00M
$ 210.00M$ 210.00M
Sirkulerende forsyning:
--
----
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 76.15K
$ 76.15K$ 76.15K
All-time high:
$ 0.1631
$ 0.1631$ 0.1631
All-Time Low:
--
----
Nåværende pris:
$ 0.0003626
$ 0.0003626$ 0.0003626

Tuna Chain (TUNACHAIN) Informasjon

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Offisiell nettside:
https://tunachain.io/
Teknisk dokument:
https://tunachain.gitbook.io/tunachain/
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0xadd353fb2e2c563383ff3272a500f3e7134dafe4

Tuna Chain (TUNACHAIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Tuna Chain (TUNACHAIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet TUNACHAIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange TUNACHAIN tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår TUNACHAINs tokenomics, kan du utforske TUNACHAIN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TUNACHAIN

Interessert i å legge til Tuna Chain (TUNACHAIN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TUNACHAIN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til TUNACHAIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

TUNACHAIN prisforutsigelse

Vil du vite hvor TUNACHAIN kan være på vei? Vår TUNACHAIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen