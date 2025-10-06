Tuna Chain pris i dag

Sanntids Tuna Chain (TUNACHAIN) pris i dag er $ 0.0003643, med en 0.66% endring de siste 24 timene. Nåværende TUNACHAIN til USD konverteringssats er $ 0.0003643 per TUNACHAIN.

Tuna Chain rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- TUNACHAIN. I løpet av de siste 24 timene TUNACHAIN har den blitt handlet mellom $ 0.0003607(laveste) og $ 0.0003646 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har TUNACHAIN beveget seg +0.33% i løpet av den siste timen og -20.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.15K.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 55.15K$ 55.15K $ 55.15K Fullt utvannet markedsverdi $ 76.50K$ 76.50K $ 76.50K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 210,000,000 210,000,000 210,000,000 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Tuna Chain er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.15K. Den sirkulerende forsyningen på TUNACHAIN er --, med en total tilgang på 210000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.50K.