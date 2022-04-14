DefiTuna (TUNA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DefiTuna (TUNA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DefiTuna (TUNA) Informasjon DefiTuna is a decentralized finance (DeFi) platform offering concentrated liquidity market making (CLMM) with leveraged positions. DefiTuna allows users to open positions with leverage. Offisiell nettside: https://defituna.com/ Teknisk dokument: https://docs.defituna.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/TUNAfXDZEdQizTMTh3uEvNvYqJmqFHZbEJt8joP4cyx

DefiTuna (TUNA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DefiTuna (TUNA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 138.78M $ 138.78M $ 138.78M All-time high: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.13878 $ 0.13878 $ 0.13878 Lær mer om DefiTuna (TUNA) pris

DefiTuna (TUNA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DefiTuna (TUNA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TUNA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TUNA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TUNAs tokenomics, kan du utforske TUNA tokenets livepris!

DefiTuna (TUNA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TUNA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

TUNA prisforutsigelse Vil du vite hvor TUNA kan være på vei? Vår TUNA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

