Hva er DefiTuna (TUNA)

DefiTuna is a decentralized finance (DeFi) platform offering concentrated liquidity market making (CLMM) with leveraged positions. DefiTuna allows users to open positions with leverage.

DefiTuna er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DefiTuna investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk TUNA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om DefiTuna på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DefiTuna kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DefiTuna Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DefiTuna (TUNA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DefiTuna (TUNA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DefiTuna.

Sjekk DefiTunaprisprognosen nå!

DefiTuna (TUNA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DefiTuna (TUNA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TUNA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DefiTuna (TUNA)

Leter du etter hvordan du kjøperDefiTuna? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DefiTuna på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TUNA til lokale valutaer

Prøv konverting

DefiTuna Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DefiTuna, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om DefiTuna Hvor mye er DefiTuna (TUNA) verdt i dag? Live TUNA prisen i USD er 0.15289 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TUNA-til-USD-pris? $ 0.15289 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TUNA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DefiTuna? Markedsverdien for TUNA er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TUNA? Den sirkulerende forsyningen av TUNA er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTUNA ? TUNA oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TUNA? TUNA så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til TUNA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TUNA er $ 23.57K USD . Vil TUNA gå høyere i år? TUNA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TUNA prisprognosen for en mer grundig analyse.

DefiTuna (TUNA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?