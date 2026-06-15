ttt pris i dag

Sanntids ttt (TTTT) pris i dag er $ 0.00000777, med en 4.18% endring de siste 24 timene. Nåværende TTTT til USD konverteringssats er $ 0.00000777 per TTTT.

ttt rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,774.31, med en sirkulerende forsyning på 999.93M TTTT. I løpet av de siste 24 timene TTTT har den blitt handlet mellom $ 0.00000721(laveste) og $ 0.00000775 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00086693, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000512.

Kortsiktig har TTTT beveget seg +0.85% i løpet av den siste timen og +7.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 7.12.

ttt (TTTT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K Volum (24 timer) $ 7.12$ 7.12 $ 7.12 Fullt utvannet markedsverdi $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K Opplagsforsyning 999.93M 999.93M 999.93M Total forsyning 999,930,118.882622 999,930,118.882622 999,930,118.882622

Nåværende markedsverdi på ttt er $ 7.77K, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.12. Den sirkulerende forsyningen på TTTT er 999.93M, med en total tilgang på 999930118.882622. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.77K.