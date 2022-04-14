TongTongCoin (TTCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TongTongCoin (TTCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TongTongCoin (TTCOIN) Informasjon TongTongCoin is a decentralized blockchain cryptocurrency that drastically reduces transaction fees for existing payment systems such as credit cards and cash and bank fees for online remittance services, and facilitates payment and remittance processes. Offisiell nettside: https://ttchain.io/ Blokkutforsker: https://browser.tongtongchain.io/#/ Kjøp TTCOIN nå!

TongTongCoin (TTCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TongTongCoin (TTCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.83M $ 28.83M $ 28.83M All-time high: $ 2.3 $ 2.3 $ 2.3 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.02883 $ 0.02883 $ 0.02883 Lær mer om TongTongCoin (TTCOIN) pris

TongTongCoin (TTCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TongTongCoin (TTCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TTCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TTCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TTCOINs tokenomics, kan du utforske TTCOIN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TTCOIN Interessert i å legge til TongTongCoin (TTCOIN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TTCOIN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TTCOIN på MEXC nå!

TongTongCoin (TTCOIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TTCOIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TTCOIN nå!

TTCOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor TTCOIN kan være på vei? Vår TTCOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TTCOIN tokenets prisforutsigelse nå!

