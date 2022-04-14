Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dejitaru Tsuka (TSUKA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Informasjon Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas. Offisiell nettside: https://tsuka.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed Kjøp TSUKA nå!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dejitaru Tsuka (TSUKA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M All-time high: $ 0.1597 $ 0.1597 $ 0.1597 All-Time Low: $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 Nåværende pris: $ 0.00409 $ 0.00409 $ 0.00409 Lær mer om Dejitaru Tsuka (TSUKA) pris

Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dejitaru Tsuka (TSUKA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TSUKA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TSUKA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TSUKAs tokenomics, kan du utforske TSUKA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TSUKA Interessert i å legge til Dejitaru Tsuka (TSUKA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TSUKA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TSUKA på MEXC nå!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TSUKA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TSUKA nå!

TSUKA prisforutsigelse Vil du vite hvor TSUKA kan være på vei? Vår TSUKA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TSUKA tokenets prisforutsigelse nå!

