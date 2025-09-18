Dagens Dejitaru Tsuka livepris er 0.0041 USD. Spor prisoppdateringer for TSUKA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TSUKA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dejitaru Tsuka livepris er 0.0041 USD. Spor prisoppdateringer for TSUKA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TSUKA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:02:18 (UTC+8)

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0041
$ 0.0041$ 0.0041
24 timer lav
$ 0.004231
$ 0.004231$ 0.004231
24 timer høy

$ 0.0041
$ 0.0041$ 0.0041

$ 0.004231
$ 0.004231$ 0.004231

$ 0.24735055084312768
$ 0.24735055084312768$ 0.24735055084312768

$ 0.002343424462156912
$ 0.002343424462156912$ 0.002343424462156912

-0.18%

-0.13%

+5.29%

+5.29%

Dejitaru Tsuka (TSUKA) sanntidsprisen er $ 0.0041. I løpet av de siste 24 timene har TSUKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0041 og et toppnivå på $ 0.004231, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TSUKA er $ 0.24735055084312768, mens den rekordlave prisen er $ 0.002343424462156912.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TSUKA endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -0.13% over 24 timer og +5.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Markedsinformasjon

No.1551

$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M

$ 54.32K
$ 54.32K$ 54.32K

$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på Dejitaru Tsuka er $ 4.10M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.32K. Den sirkulerende forsyningen på TSUKA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.10M.

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Dejitaru Tsuka for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000576-0.13%
30 dager$ -0.000855-17.26%
60 dager$ -0.000821-16.69%
90 dager$ +0.000963+30.69%
Dejitaru Tsuka Prisendring i dag

I dag registrerte TSUKA en endring på $ -0.00000576 (-0.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Dejitaru Tsuka 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000855 (-17.26%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Dejitaru Tsuka 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TSUKA en endring på $ -0.000821 (-16.69%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Dejitaru Tsuka 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000963+30.69% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Dejitaru Tsuka (TSUKA)?

Sjekk ut Dejitaru Tsuka Prishistorikk-siden nå.

Hva er Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas.

Dejitaru Tsuka er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Dejitaru Tsuka investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TSUKA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Dejitaru Tsuka på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Dejitaru Tsuka kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Dejitaru Tsuka Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dejitaru Tsuka (TSUKA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dejitaru Tsuka (TSUKA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dejitaru Tsuka.

Sjekk Dejitaru Tsukaprisprognosen nå!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dejitaru Tsuka (TSUKA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TSUKA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Leter du etter hvordan du kjøperDejitaru Tsuka? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Dejitaru Tsuka på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TSUKA til lokale valutaer

1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til VND
107.8915
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til AUD
A$0.006191
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til GBP
0.003034
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til EUR
0.003485
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til USD
$0.0041
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til MYR
RM0.01722
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til TRY
0.169617
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til JPY
¥0.6027
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til ARS
ARS$6.047172
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til RUB
0.342309
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til INR
0.361169
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til IDR
Rp68.333306
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til KRW
5.726224
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til PHP
0.233905
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til EGP
￡E.0.197456
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til BRL
R$0.021812
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til CAD
C$0.005617
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til BDT
0.499134
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til NGN
6.128516
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til COP
$16.015625
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til ZAR
R.0.071135
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til UAH
0.169412
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til TZS
T.Sh.10.148484
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til VES
Bs0.6683
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til CLP
$3.9155
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til PKR
Rs1.163744
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til KZT
2.219781
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til THB
฿0.130544
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til TWD
NT$0.123902
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til AED
د.إ0.015047
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til CHF
Fr0.003239
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til HKD
HK$0.031857
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til AMD
֏1.56907
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til MAD
.د.م0.036982
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til MXN
$0.075481
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til SAR
ريال0.015375
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til ETB
Br0.588637
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til KES
KSh0.529638
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til JOD
د.أ0.0029069
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til PLN
0.014842
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til RON
лв0.017712
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til SEK
kr0.038581
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til BGN
лв0.006806
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til HUF
Ft1.363455
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til CZK
0.084747
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til KWD
د.ك0.0012505
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til ILS
0.013653
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til BOB
Bs0.028331
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til AZN
0.00697
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til TJS
SM0.038376
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til GEL
0.01107
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til AOA
Kz3.737437
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til BHD
.د.ب0.0015457
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til BMD
$0.0041
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til DKK
kr0.026035
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til HNL
L0.107461
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til MUR
0.185894
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til NAD
$0.071135
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til NOK
kr0.040754
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til NZD
$0.00697
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til PAB
B/.0.0041
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til PGK
K0.017138
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til QAR
ر.ق0.014883
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til RSD
дин.0.409016
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til UZS
soʻm50.617247
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til ALL
L0.338086
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til ANG
ƒ0.007339
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til AWG
ƒ0.00738
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til BBD
$0.0082
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til BAM
KM0.006806
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til BIF
Fr12.2385
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til BND
$0.005248
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til BSD
$0.0041
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til JMD
$0.657681
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til KHR
16.465846
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til KMF
Fr1.7138
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til LAK
89.130433
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til LKR
Rs1.240168
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til MDL
L0.06765
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til MGA
Ar18.141557
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til MOP
P0.032841
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til MVR
0.06273
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til MWK
MK7.118051
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til MZN
MT0.26199
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til NPR
Rs0.577772
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til PYG
29.2822
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til RWF
Fr5.9409
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til SBD
$0.03362
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til SCR
0.062402
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til SRD
$0.156169
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til SVC
$0.035875
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til SZL
L0.071135
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til TMT
m0.01435
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til TND
د.ت0.011931
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til TTD
$0.027757
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til UGX
Sh14.3828
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til XAF
Fr2.2878
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til XCD
$0.01107
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til XOF
Fr2.2878
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til XPF
Fr0.4141
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til BWP
P0.054612
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til BZD
$0.008241
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til CVE
$0.384498
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til DJF
Fr0.7298
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til DOP
$0.254282
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til DZD
د.ج0.531278
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til FJD
$0.009225
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til GNF
Fr35.6495
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til GTQ
Q0.031406
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til GYD
$0.858089
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) til ISK
kr0.4961

Dejitaru Tsuka Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Dejitaru Tsuka, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Dejitaru Tsuka nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Dejitaru Tsuka

Hvor mye er Dejitaru Tsuka (TSUKA) verdt i dag?
Live TSUKA prisen i USD er 0.0041 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TSUKA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TSUKA til USD er $ 0.0041. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dejitaru Tsuka?
Markedsverdien for TSUKA er $ 4.10M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TSUKA?
Den sirkulerende forsyningen av TSUKA er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTSUKA ?
TSUKA oppnådde en ATH-pris på 0.24735055084312768 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TSUKA?
TSUKA så en ATL-pris på 0.002343424462156912 USD.
Hva er handelsvolumet til TSUKA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TSUKA er $ 54.32K USD.
Vil TSUKA gå høyere i år?
TSUKA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TSUKA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:02:18 (UTC+8)

