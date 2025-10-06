Truvia pris i dag

Sanntids Truvia (TRUVIA) pris i dag er $ 0.00000002819, med en 12.49% endring de siste 24 timene. Nåværende TRUVIA til USD konverteringssats er $ 0.00000002819 per TRUVIA.

Truvia rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- TRUVIA. I løpet av de siste 24 timene TRUVIA har den blitt handlet mellom $ 0.00000002093(laveste) og $ 0.00000002933 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har TRUVIA beveget seg -1.68% i løpet av den siste timen og +19.44% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 91.36K.

Truvia (TRUVIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 91.36K$ 91.36K $ 91.36K Fullt utvannet markedsverdi $ 5.92K$ 5.92K $ 5.92K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

