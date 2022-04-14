Trump404 (TRUMP404) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Trump404 (TRUMP404), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Trump404 (TRUMP404) Informasjon Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection. Offisiell nettside: http://whowillwin2024.wtf/#/home Teknisk dokument: http://whowillwin2024.wtf/#/home Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x8A13e06230a7832190A6848b33C27ea916e7fe18

Trump404 (TRUMP404) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Trump404 (TRUMP404), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 504.00K $ 504.00K $ 504.00K All-time high: $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 50.4 $ 50.4 $ 50.4 Lær mer om Trump404 (TRUMP404) pris

Trump404 (TRUMP404) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Trump404 (TRUMP404) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRUMP404 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRUMP404 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRUMP404s tokenomics, kan du utforske TRUMP404 tokenets livepris!

Trump404 (TRUMP404) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TRUMP404 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

TRUMP404 prisforutsigelse Vil du vite hvor TRUMP404 kan være på vei? Vår TRUMP404 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRUMP404 tokenets prisforutsigelse nå!

