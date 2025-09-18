Hva er Trump404 (TRUMP404)

Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.

Trump404 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Trump404 (TRUMP404) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Trump404 (TRUMP404) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Trump404.

Trump404 (TRUMP404) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Trump404 (TRUMP404) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRUMP404 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Trump404 (TRUMP404)

Trump404 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Trump404, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Trump404 Hvor mye er Trump404 (TRUMP404) verdt i dag? Live TRUMP404 prisen i USD er 50.38 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TRUMP404-til-USD-pris? $ 50.38 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TRUMP404 til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Trump404? Markedsverdien for TRUMP404 er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TRUMP404? Den sirkulerende forsyningen av TRUMP404 er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRUMP404 ? TRUMP404 oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TRUMP404? TRUMP404 så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til TRUMP404? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRUMP404 er $ 202.75 USD . Vil TRUMP404 gå høyere i år? TRUMP404 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRUMP404 prisprognosen for en mer grundig analyse.

Trump404 (TRUMP404) Viktige bransjeoppdateringer

