TRUF.Network (TRUF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TRUF.Network (TRUF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

TRUF.Network (TRUF) Informasjon Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets. Offisiell nettside: https://truf.network/ Teknisk dokument: https://docs.truf.network/whitepaper/abstract Blokkutforsker: https://solscan.io/token/TRUFoUAg3rKEtcFxxeeuVm6Dc4Er55McRXMSgPk3hZ4 Kjøp TRUF nå!

TRUF.Network (TRUF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TRUF.Network (TRUF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 394.19M $ 394.19M $ 394.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.84M $ 21.84M $ 21.84M All-time high: $ 1.15162 $ 1.15162 $ 1.15162 All-Time Low: $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 Nåværende pris: $ 0.02184 $ 0.02184 $ 0.02184 Lær mer om TRUF.Network (TRUF) pris

TRUF.Network (TRUF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TRUF.Network (TRUF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRUF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRUF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRUFs tokenomics, kan du utforske TRUF tokenets livepris!

