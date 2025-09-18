Hva er TRUF.Network (TRUF)

Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.

TRUF.Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TRUF.Network (TRUF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TRUF.Network (TRUF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TRUF.Network.

TRUF.Network (TRUF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TRUF.Network (TRUF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRUF tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TRUF.Network (TRUF)

TRUF til lokale valutaer

TRUF.Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TRUF.Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om TRUF.Network Hvor mye er TRUF.Network (TRUF) verdt i dag? Live TRUF prisen i USD er 0.023 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TRUF-til-USD-pris? $ 0.023 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TRUF til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for TRUF.Network? Markedsverdien for TRUF er $ 9.02M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TRUF? Den sirkulerende forsyningen av TRUF er 392.38M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRUF ? TRUF oppnådde en ATH-pris på 2.270659390167043 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TRUF? TRUF så en ATL-pris på 0.011471080997112174 USD . Hva er handelsvolumet til TRUF? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRUF er $ 199.78K USD . Vil TRUF gå høyere i år? TRUF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRUF prisprognosen for en mer grundig analyse.

TRUF.Network (TRUF) Viktige bransjeoppdateringer

