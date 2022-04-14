Tri Sigma (TRISIG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tri Sigma (TRISIG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tri Sigma (TRISIG) Informasjon Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market. Offisiell nettside: https://trisigma.ai/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1xu6GCettNkktXiXwb1GhVCTwotpRijXlsnvQ1rIShas/edit?tab=t.0 Blokkutforsker: https://solscan.io/token/BLDiYcvm3CLcgZ7XUBPgz6idSAkNmWY6MBbm8Xpjpump Kjøp TRISIG nå!

Tri Sigma (TRISIG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tri Sigma (TRISIG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 524.00K $ 524.00K $ 524.00K Total forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Sirkulerende forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 524.00K $ 524.00K $ 524.00K All-time high: $ 0.09531 $ 0.09531 $ 0.09531 All-Time Low: $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 Nåværende pris: $ 0.00052403 $ 0.00052403 $ 0.00052403 Lær mer om Tri Sigma (TRISIG) pris

Tri Sigma (TRISIG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tri Sigma (TRISIG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRISIG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRISIG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRISIGs tokenomics, kan du utforske TRISIG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TRISIG Interessert i å legge til Tri Sigma (TRISIG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TRISIG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TRISIG på MEXC nå!

Tri Sigma (TRISIG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TRISIG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TRISIG nå!

TRISIG prisforutsigelse Vil du vite hvor TRISIG kan være på vei? Vår TRISIG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRISIG tokenets prisforutsigelse nå!

