Dagens Tri Sigma livepris er 0.00053216 USD. Spor prisoppdateringer for TRISIG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRISIG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Tri Sigma livepris er 0.00053216 USD. Spor prisoppdateringer for TRISIG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRISIG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TRISIG

TRISIG Prisinformasjon

TRISIG teknisk dokument

TRISIG Offisiell nettside

TRISIG tokenomics

TRISIG Prisprognose

TRISIG-historikk

TRISIG Kjøpeguide

TRISIG-til-fiat-valutakonverter

TRISIG Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Tri Sigma Logo

Tri Sigma Pris(TRISIG)

1 TRISIG til USD livepris:

$0.00053216
$0.00053216$0.00053216
-1.08%1D
USD
Tri Sigma (TRISIG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:34:05 (UTC+8)

Tri Sigma (TRISIG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00052933
$ 0.00052933$ 0.00052933
24 timer lav
$ 0.00058031
$ 0.00058031$ 0.00058031
24 timer høy

$ 0.00052933
$ 0.00052933$ 0.00052933

$ 0.00058031
$ 0.00058031$ 0.00058031

$ 0.09539277601745644
$ 0.09539277601745644$ 0.09539277601745644

$ 0.000130744931900812
$ 0.000130744931900812$ 0.000130744931900812

+0.03%

-1.08%

-34.14%

-34.14%

Tri Sigma (TRISIG) sanntidsprisen er $ 0.00053216. I løpet av de siste 24 timene har TRISIG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00052933 og et toppnivå på $ 0.00058031, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRISIG er $ 0.09539277601745644, mens den rekordlave prisen er $ 0.000130744931900812.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRISIG endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -1.08% over 24 timer og -34.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tri Sigma (TRISIG) Markedsinformasjon

No.2483

$ 532.13K
$ 532.13K$ 532.13K

$ 4.90K
$ 4.90K$ 4.90K

$ 532.13K
$ 532.13K$ 532.13K

999.95M
999.95M 999.95M

999,946,805
999,946,805 999,946,805

SOL

Nåværende markedsverdi på Tri Sigma er $ 532.13K, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.90K. Den sirkulerende forsyningen på TRISIG er 999.95M, med en total tilgang på 999946805. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 532.13K.

Tri Sigma (TRISIG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Tri Sigma for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000058101-1.08%
30 dager$ -0.00027284-33.90%
60 dager$ -0.00076784-59.07%
90 dager$ -0.00091384-63.20%
Tri Sigma Prisendring i dag

I dag registrerte TRISIG en endring på $ -0.0000058101 (-1.08%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Tri Sigma 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00027284 (-33.90%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Tri Sigma 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TRISIG en endring på $ -0.00076784 (-59.07%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Tri Sigma 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00091384-63.20% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Tri Sigma (TRISIG)?

Sjekk ut Tri Sigma Prishistorikk-siden nå.

Hva er Tri Sigma (TRISIG)

Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market.

Tri Sigma er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Tri Sigma investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TRISIG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Tri Sigma på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Tri Sigma kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Tri Sigma Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Tri Sigma (TRISIG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Tri Sigma (TRISIG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Tri Sigma.

Sjekk Tri Sigmaprisprognosen nå!

Tri Sigma (TRISIG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tri Sigma (TRISIG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRISIG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Tri Sigma (TRISIG)

Leter du etter hvordan du kjøperTri Sigma? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Tri Sigma på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TRISIG til lokale valutaer

1 Tri Sigma(TRISIG) til VND
14.0037904
1 Tri Sigma(TRISIG) til AUD
A$0.0008035616
1 Tri Sigma(TRISIG) til GBP
0.0003937984
1 Tri Sigma(TRISIG) til EUR
0.000452336
1 Tri Sigma(TRISIG) til USD
$0.00053216
1 Tri Sigma(TRISIG) til MYR
RM0.002235072
1 Tri Sigma(TRISIG) til TRY
0.0220207808
1 Tri Sigma(TRISIG) til JPY
¥0.07822752
1 Tri Sigma(TRISIG) til ARS
ARS$0.7848934272
1 Tri Sigma(TRISIG) til RUB
0.04443536
1 Tri Sigma(TRISIG) til INR
0.0468726528
1 Tri Sigma(TRISIG) til IDR
Rp8.8693297856
1 Tri Sigma(TRISIG) til KRW
0.7432359424
1 Tri Sigma(TRISIG) til PHP
0.0303490848
1 Tri Sigma(TRISIG) til EGP
￡E.0.0256288256
1 Tri Sigma(TRISIG) til BRL
R$0.0028257696
1 Tri Sigma(TRISIG) til CAD
C$0.0007290592
1 Tri Sigma(TRISIG) til BDT
0.0647851584
1 Tri Sigma(TRISIG) til NGN
0.7954514816
1 Tri Sigma(TRISIG) til COP
$2.07875
1 Tri Sigma(TRISIG) til ZAR
R.0.0092170112
1 Tri Sigma(TRISIG) til UAH
0.0219888512
1 Tri Sigma(TRISIG) til TZS
T.Sh.1.3172237184
1 Tri Sigma(TRISIG) til VES
Bs0.08674208
1 Tri Sigma(TRISIG) til CLP
$0.5082128
1 Tri Sigma(TRISIG) til PKR
Rs0.1510482944
1 Tri Sigma(TRISIG) til KZT
0.2881167456
1 Tri Sigma(TRISIG) til THB
฿0.016922688
1 Tri Sigma(TRISIG) til TWD
NT$0.0160871968
1 Tri Sigma(TRISIG) til AED
د.إ0.0019530272
1 Tri Sigma(TRISIG) til CHF
Fr0.0004204064
1 Tri Sigma(TRISIG) til HKD
HK$0.0041348832
1 Tri Sigma(TRISIG) til AMD
֏0.203657632
1 Tri Sigma(TRISIG) til MAD
.د.م0.0048000832
1 Tri Sigma(TRISIG) til MXN
$0.0097864224
1 Tri Sigma(TRISIG) til SAR
ريال0.0019956
1 Tri Sigma(TRISIG) til ETB
Br0.0764022112
1 Tri Sigma(TRISIG) til KES
KSh0.0687444288
1 Tri Sigma(TRISIG) til JOD
د.أ0.00037730144
1 Tri Sigma(TRISIG) til PLN
0.0019264192
1 Tri Sigma(TRISIG) til RON
лв0.0022936096
1 Tri Sigma(TRISIG) til SEK
kr0.0050076256
1 Tri Sigma(TRISIG) til BGN
лв0.0008833856
1 Tri Sigma(TRISIG) til HUF
Ft0.1767941952
1 Tri Sigma(TRISIG) til CZK
0.0110050688
1 Tri Sigma(TRISIG) til KWD
د.ك0.0001623088
1 Tri Sigma(TRISIG) til ILS
0.0017720928
1 Tri Sigma(TRISIG) til BOB
Bs0.0036772256
1 Tri Sigma(TRISIG) til AZN
0.000904672
1 Tri Sigma(TRISIG) til TJS
SM0.0049810176
1 Tri Sigma(TRISIG) til GEL
0.001436832
1 Tri Sigma(TRISIG) til AOA
Kz0.4851010912
1 Tri Sigma(TRISIG) til BHD
.د.ب0.00020062432
1 Tri Sigma(TRISIG) til BMD
$0.00053216
1 Tri Sigma(TRISIG) til DKK
kr0.003379216
1 Tri Sigma(TRISIG) til HNL
L0.0139479136
1 Tri Sigma(TRISIG) til MUR
0.0241281344
1 Tri Sigma(TRISIG) til NAD
$0.009232976
1 Tri Sigma(TRISIG) til NOK
kr0.0052896704
1 Tri Sigma(TRISIG) til NZD
$0.000904672
1 Tri Sigma(TRISIG) til PAB
B/.0.00053216
1 Tri Sigma(TRISIG) til PGK
K0.0022244288
1 Tri Sigma(TRISIG) til QAR
ر.ق0.0019317408
1 Tri Sigma(TRISIG) til RSD
дин.0.0530723168
1 Tri Sigma(TRISIG) til UZS
soʻm6.5698717472
1 Tri Sigma(TRISIG) til ALL
L0.0438819136
1 Tri Sigma(TRISIG) til ANG
ƒ0.0009525664
1 Tri Sigma(TRISIG) til AWG
ƒ0.000957888
1 Tri Sigma(TRISIG) til BBD
$0.00106432
1 Tri Sigma(TRISIG) til BAM
KM0.0008833856
1 Tri Sigma(TRISIG) til BIF
Fr1.5884976
1 Tri Sigma(TRISIG) til BND
$0.0006811648
1 Tri Sigma(TRISIG) til BSD
$0.00053216
1 Tri Sigma(TRISIG) til JMD
$0.0853637856
1 Tri Sigma(TRISIG) til KHR
2.1371864896
1 Tri Sigma(TRISIG) til KMF
Fr0.22244288
1 Tri Sigma(TRISIG) til LAK
11.5686954208
1 Tri Sigma(TRISIG) til LKR
Rs0.1609677568
1 Tri Sigma(TRISIG) til MDL
L0.00878064
1 Tri Sigma(TRISIG) til MGA
Ar2.3546856032
1 Tri Sigma(TRISIG) til MOP
P0.0042626016
1 Tri Sigma(TRISIG) til MVR
0.008142048
1 Tri Sigma(TRISIG) til MWK
MK0.9238882976
1 Tri Sigma(TRISIG) til MZN
MT0.034005024
1 Tri Sigma(TRISIG) til NPR
Rs0.0749919872
1 Tri Sigma(TRISIG) til PYG
3.80068672
1 Tri Sigma(TRISIG) til RWF
Fr0.77109984
1 Tri Sigma(TRISIG) til SBD
$0.004363712
1 Tri Sigma(TRISIG) til SCR
0.0076258528
1 Tri Sigma(TRISIG) til SRD
$0.0202699744
1 Tri Sigma(TRISIG) til SVC
$0.0046564
1 Tri Sigma(TRISIG) til SZL
L0.009232976
1 Tri Sigma(TRISIG) til TMT
m0.00186256
1 Tri Sigma(TRISIG) til TND
د.ت0.0015485856
1 Tri Sigma(TRISIG) til TTD
$0.0036027232
1 Tri Sigma(TRISIG) til UGX
Sh1.86681728
1 Tri Sigma(TRISIG) til XAF
Fr0.29694528
1 Tri Sigma(TRISIG) til XCD
$0.001436832
1 Tri Sigma(TRISIG) til XOF
Fr0.29694528
1 Tri Sigma(TRISIG) til XPF
Fr0.05374816
1 Tri Sigma(TRISIG) til BWP
P0.0070883712
1 Tri Sigma(TRISIG) til BZD
$0.0010696416
1 Tri Sigma(TRISIG) til CVE
$0.0499059648
1 Tri Sigma(TRISIG) til DJF
Fr0.09419232
1 Tri Sigma(TRISIG) til DOP
$0.0330045632
1 Tri Sigma(TRISIG) til DZD
د.ج0.0689466496
1 Tri Sigma(TRISIG) til FJD
$0.00119736
1 Tri Sigma(TRISIG) til GNF
Fr4.6271312
1 Tri Sigma(TRISIG) til GTQ
Q0.0040763456
1 Tri Sigma(TRISIG) til GYD
$0.1113757664
1 Tri Sigma(TRISIG) til ISK
kr0.06439136

Tri Sigma Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Tri Sigma, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Tri Sigma nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Tri Sigma

Hvor mye er Tri Sigma (TRISIG) verdt i dag?
Live TRISIG prisen i USD er 0.00053216 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TRISIG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TRISIG til USD er $ 0.00053216. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Tri Sigma?
Markedsverdien for TRISIG er $ 532.13K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TRISIG?
Den sirkulerende forsyningen av TRISIG er 999.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRISIG ?
TRISIG oppnådde en ATH-pris på 0.09539277601745644 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TRISIG?
TRISIG så en ATL-pris på 0.000130744931900812 USD.
Hva er handelsvolumet til TRISIG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRISIG er $ 4.90K USD.
Vil TRISIG gå høyere i år?
TRISIG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRISIG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:34:05 (UTC+8)

Tri Sigma (TRISIG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

TRISIG-til-USD-kalkulator

Beløp

TRISIG
TRISIG
USD
USD

1 TRISIG = 0.00053215 USD

Handle TRISIG

TRISIGUSDT
$0.00053216
$0.00053216$0.00053216
-1.08%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker