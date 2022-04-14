Tren Finance (TREN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tren Finance (TREN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tren Finance (TREN) Informasjon Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history. Offisiell nettside: https://www.tren.finance/ Teknisk dokument: https://docs.tren.finance/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x45bc451818502c45b7e9f628b9e1a72247f891b5 Kjøp TREN nå!

Tren Finance (TREN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tren Finance (TREN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 86.27K $ 86.27K $ 86.27K All-time high: $ 0.0195 $ 0.0195 $ 0.0195 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00008627 $ 0.00008627 $ 0.00008627 Lær mer om Tren Finance (TREN) pris

Tren Finance (TREN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tren Finance (TREN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TREN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TREN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRENs tokenomics, kan du utforske TREN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TREN Interessert i å legge til Tren Finance (TREN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TREN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TREN på MEXC nå!

Tren Finance (TREN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TREN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TREN nå!

TREN prisforutsigelse Vil du vite hvor TREN kan være på vei? Vår TREN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TREN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!