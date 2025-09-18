Dagens Tren Finance livepris er 0.00008479 USD. Spor prisoppdateringer for TREN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TREN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Tren Finance livepris er 0.00008479 USD. Spor prisoppdateringer for TREN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TREN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Tren Finance Pris(TREN)

1 TREN til USD livepris:

$0.0000848
$0.0000848$0.0000848
+0.11%1D
USD
Tren Finance (TREN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:32:35 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00008385
$ 0.00008385$ 0.00008385
24 timer lav
$ 0.0000864
$ 0.0000864$ 0.0000864
24 timer høy

$ 0.00008385
$ 0.00008385$ 0.00008385

$ 0.0000864
$ 0.0000864$ 0.0000864

--
----

--
----

+0.70%

+0.11%

+6.92%

+6.92%

Tren Finance (TREN) sanntidsprisen er $ 0.00008479. I løpet av de siste 24 timene har TREN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008385 og et toppnivå på $ 0.0000864, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TREN er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TREN endret seg med +0.70% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og +6.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tren Finance (TREN) Markedsinformasjon

--
----

$ 57.69K
$ 57.69K$ 57.69K

$ 84.79K
$ 84.79K$ 84.79K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Nåværende markedsverdi på Tren Finance er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.69K. Den sirkulerende forsyningen på TREN er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 84.79K.

Tren Finance (TREN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Tren Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000000932+0.11%
30 dager$ -0.00008551-50.22%
60 dager$ -0.00073521-89.66%
90 dager$ -0.00491521-98.31%
Tren Finance Prisendring i dag

I dag registrerte TREN en endring på $ +0.0000000932 (+0.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Tren Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00008551 (-50.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Tren Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TREN en endring på $ -0.00073521 (-89.66%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Tren Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00491521-98.31% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Tren Finance (TREN)?

Sjekk ut Tren Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Tren Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TREN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Tren Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Tren Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Tren Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Tren Finance (TREN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Tren Finance (TREN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Tren Finance.

Sjekk Tren Financeprisprognosen nå!

Tren Finance (TREN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tren Finance (TREN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TREN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Tren Finance (TREN)

Leter du etter hvordan du kjøperTren Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Tren Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TREN til lokale valutaer

1 Tren Finance(TREN) til VND
2.23124885
1 Tren Finance(TREN) til AUD
A$0.0001280329
1 Tren Finance(TREN) til GBP
0.0000627446
1 Tren Finance(TREN) til EUR
0.0000720715
1 Tren Finance(TREN) til USD
$0.00008479
1 Tren Finance(TREN) til MYR
RM0.000356118
1 Tren Finance(TREN) til TRY
0.0035077623
1 Tren Finance(TREN) til JPY
¥0.01246413
1 Tren Finance(TREN) til ARS
ARS$0.1250584668
1 Tren Finance(TREN) til RUB
0.007079965
1 Tren Finance(TREN) til INR
0.0074691511
1 Tren Finance(TREN) til IDR
Rp1.4131661014
1 Tren Finance(TREN) til KRW
0.1184211056
1 Tren Finance(TREN) til PHP
0.0048279426
1 Tren Finance(TREN) til EGP
￡E.0.0040834864
1 Tren Finance(TREN) til BRL
R$0.0004510828
1 Tren Finance(TREN) til CAD
C$0.0001161623
1 Tren Finance(TREN) til BDT
0.0103308136
1 Tren Finance(TREN) til NGN
0.12693063
1 Tren Finance(TREN) til COP
$0.3312109375
1 Tren Finance(TREN) til ZAR
R.0.0014702586
1 Tren Finance(TREN) til UAH
0.0035035228
1 Tren Finance(TREN) til TZS
T.Sh.0.2098755996
1 Tren Finance(TREN) til VES
Bs0.01382077
1 Tren Finance(TREN) til CLP
$0.08097445
1 Tren Finance(TREN) til PKR
Rs0.0240667936
1 Tren Finance(TREN) til KZT
0.04595618
1 Tren Finance(TREN) til THB
฿0.0027005615
1 Tren Finance(TREN) til TWD
NT$0.0025632017
1 Tren Finance(TREN) til AED
د.إ0.0003111793
1 Tren Finance(TREN) til CHF
Fr0.0000669841
1 Tren Finance(TREN) til HKD
HK$0.0006588183
1 Tren Finance(TREN) til AMD
֏0.0324864406
1 Tren Finance(TREN) til MAD
.د.م0.0007656537
1 Tren Finance(TREN) til MXN
$0.001560136
1 Tren Finance(TREN) til SAR
ريال0.0003179625
1 Tren Finance(TREN) til ETB
Br0.0121733003
1 Tren Finance(TREN) til KES
KSh0.0109624991
1 Tren Finance(TREN) til JOD
د.أ0.00006011611
1 Tren Finance(TREN) til PLN
0.0003069398
1 Tren Finance(TREN) til RON
лв0.0003662928
1 Tren Finance(TREN) til SEK
kr0.0007978739
1 Tren Finance(TREN) til BGN
лв0.0001407514
1 Tren Finance(TREN) til HUF
Ft0.0281875876
1 Tren Finance(TREN) til CZK
0.0017526093
1 Tren Finance(TREN) til KWD
د.ك0.00002586095
1 Tren Finance(TREN) til ILS
0.0002823507
1 Tren Finance(TREN) til BOB
Bs0.0005858989
1 Tren Finance(TREN) til AZN
0.000144143
1 Tren Finance(TREN) til TJS
SM0.0007944823
1 Tren Finance(TREN) til GEL
0.000228933
1 Tren Finance(TREN) til AOA
Kz0.0772920203
1 Tren Finance(TREN) til BHD
.د.ب0.00003196583
1 Tren Finance(TREN) til BMD
$0.00008479
1 Tren Finance(TREN) til DKK
kr0.0005384165
1 Tren Finance(TREN) til HNL
L0.0022223459
1 Tren Finance(TREN) til MUR
0.0038443786
1 Tren Finance(TREN) til NAD
$0.0014728023
1 Tren Finance(TREN) til NOK
kr0.0008428126
1 Tren Finance(TREN) til NZD
$0.000144143
1 Tren Finance(TREN) til PAB
B/.0.00008479
1 Tren Finance(TREN) til PGK
K0.0003544222
1 Tren Finance(TREN) til QAR
ر.ق0.0003086356
1 Tren Finance(TREN) til RSD
дин.0.0084578025
1 Tren Finance(TREN) til UZS
soʻm1.0467893593
1 Tren Finance(TREN) til ALL
L0.0069917834
1 Tren Finance(TREN) til ANG
ƒ0.0001517741
1 Tren Finance(TREN) til AWG
ƒ0.000152622
1 Tren Finance(TREN) til BBD
$0.00016958
1 Tren Finance(TREN) til BAM
KM0.0001407514
1 Tren Finance(TREN) til BIF
Fr0.25309815
1 Tren Finance(TREN) til BND
$0.0001085312
1 Tren Finance(TREN) til BSD
$0.00008479
1 Tren Finance(TREN) til JMD
$0.0136011639
1 Tren Finance(TREN) til KHR
0.3418944775
1 Tren Finance(TREN) til KMF
Fr0.03544222
1 Tren Finance(TREN) til LAK
1.8432608327
1 Tren Finance(TREN) til LKR
Rs0.0256701725
1 Tren Finance(TREN) til MDL
L0.0014083619
1 Tren Finance(TREN) til MGA
Ar0.3751762483
1 Tren Finance(TREN) til MOP
P0.0006791679
1 Tren Finance(TREN) til MVR
0.001297287
1 Tren Finance(TREN) til MWK
MK0.1472047669
1 Tren Finance(TREN) til MZN
MT0.005418081
1 Tren Finance(TREN) til NPR
Rs0.0119486068
1 Tren Finance(TREN) til PYG
0.60557018
1 Tren Finance(TREN) til RWF
Fr0.12286071
1 Tren Finance(TREN) til SBD
$0.000695278
1 Tren Finance(TREN) til SCR
0.0012150407
1 Tren Finance(TREN) til SRD
$0.0032296511
1 Tren Finance(TREN) til SVC
$0.0007427604
1 Tren Finance(TREN) til SZL
L0.0014711065
1 Tren Finance(TREN) til TMT
m0.000296765
1 Tren Finance(TREN) til TND
د.ت0.00024699327
1 Tren Finance(TREN) til TTD
$0.0005740283
1 Tren Finance(TREN) til UGX
Sh0.29744332
1 Tren Finance(TREN) til XAF
Fr0.04731282
1 Tren Finance(TREN) til XCD
$0.000228933
1 Tren Finance(TREN) til XOF
Fr0.04731282
1 Tren Finance(TREN) til XPF
Fr0.00856379
1 Tren Finance(TREN) til BWP
P0.0011294028
1 Tren Finance(TREN) til BZD
$0.0001704279
1 Tren Finance(TREN) til CVE
$0.0079592373
1 Tren Finance(TREN) til DJF
Fr0.01500783
1 Tren Finance(TREN) til DOP
$0.0052586758
1 Tren Finance(TREN) til DZD
د.ج0.0109870882
1 Tren Finance(TREN) til FJD
$0.0001907775
1 Tren Finance(TREN) til GNF
Fr0.73724905
1 Tren Finance(TREN) til GTQ
Q0.0006494914
1 Tren Finance(TREN) til GYD
$0.0177601134
1 Tren Finance(TREN) til ISK
kr0.01025959

Folk spør også: Andre spørsmål om Tren Finance

Hvor mye er Tren Finance (TREN) verdt i dag?
Live TREN prisen i USD er 0.00008479 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TREN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TREN til USD er $ 0.00008479. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Tren Finance?
Markedsverdien for TREN er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TREN?
Den sirkulerende forsyningen av TREN er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTREN ?
TREN oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TREN?
TREN så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til TREN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TREN er $ 57.69K USD.
Vil TREN gå høyere i år?
TREN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TREN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:32:35 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

