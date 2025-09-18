Hva er Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Folk spør også: Andre spørsmål om Tren Finance Hvor mye er Tren Finance (TREN) verdt i dag? Live TREN prisen i USD er 0.00008479 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TREN-til-USD-pris? $ 0.00008479 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TREN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Tren Finance? Markedsverdien for TREN er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TREN? Den sirkulerende forsyningen av TREN er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTREN ? TREN oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TREN? TREN så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til TREN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TREN er $ 57.69K USD . Vil TREN gå høyere i år? TREN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TREN prisprognosen for en mer grundig analyse.

