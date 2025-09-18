Dagens Doland Tremp livepris er 0.01825 USD. Spor prisoppdateringer for TREMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TREMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Doland Tremp livepris er 0.01825 USD. Spor prisoppdateringer for TREMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TREMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TREMP

TREMP Prisinformasjon

TREMP Offisiell nettside

TREMP tokenomics

TREMP Prisprognose

TREMP-historikk

TREMP Kjøpeguide

TREMP-til-fiat-valutakonverter

TREMP Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Doland Tremp Logo

Doland Tremp Pris(TREMP)

1 TREMP til USD livepris:

$0.01825
$0.01825$0.01825
-2.40%1D
USD
Doland Tremp (TREMP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:44:51 (UTC+8)

Doland Tremp (TREMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01819
$ 0.01819$ 0.01819
24 timer lav
$ 0.01878
$ 0.01878$ 0.01878
24 timer høy

$ 0.01819
$ 0.01819$ 0.01819

$ 0.01878
$ 0.01878$ 0.01878

$ 1.6485200334426382
$ 1.6485200334426382$ 1.6485200334426382

$ 0.000054695491348225
$ 0.000054695491348225$ 0.000054695491348225

-2.36%

-2.40%

-3.95%

-3.95%

Doland Tremp (TREMP) sanntidsprisen er $ 0.01825. I løpet av de siste 24 timene har TREMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01819 og et toppnivå på $ 0.01878, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TREMP er $ 1.6485200334426382, mens den rekordlave prisen er $ 0.000054695491348225.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TREMP endret seg med -2.36% i løpet av den siste timen, -2.40% over 24 timer og -3.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Doland Tremp (TREMP) Markedsinformasjon

No.3767

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.43K
$ 53.43K$ 53.43K

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

0.00
0.00 0.00

99,999,138.08
99,999,138.08 99,999,138.08

SOL

Nåværende markedsverdi på Doland Tremp er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.43K. Den sirkulerende forsyningen på TREMP er 0.00, med en total tilgang på 99999138.08. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.82M.

Doland Tremp (TREMP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Doland Tremp for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0004488-2.40%
30 dager$ -0.00012-0.66%
60 dager$ -0.00187-9.30%
90 dager$ -0.00398-17.91%
Doland Tremp Prisendring i dag

I dag registrerte TREMP en endring på $ -0.0004488 (-2.40%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Doland Tremp 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00012 (-0.66%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Doland Tremp 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TREMP en endring på $ -0.00187 (-9.30%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Doland Tremp 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00398-17.91% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Doland Tremp (TREMP)?

Sjekk ut Doland Tremp Prishistorikk-siden nå.

Hva er Doland Tremp (TREMP)

TREMP is a meme coin.

Doland Tremp er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Doland Tremp investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TREMP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Doland Tremp på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Doland Tremp kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Doland Tremp Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Doland Tremp (TREMP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Doland Tremp (TREMP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Doland Tremp.

Sjekk Doland Trempprisprognosen nå!

Doland Tremp (TREMP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Doland Tremp (TREMP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TREMP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Doland Tremp (TREMP)

Leter du etter hvordan du kjøperDoland Tremp? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Doland Tremp på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TREMP til lokale valutaer

1 Doland Tremp(TREMP) til VND
480.24875
1 Doland Tremp(TREMP) til AUD
A$0.0275575
1 Doland Tremp(TREMP) til GBP
0.013505
1 Doland Tremp(TREMP) til EUR
0.0155125
1 Doland Tremp(TREMP) til USD
$0.01825
1 Doland Tremp(TREMP) til MYR
RM0.07665
1 Doland Tremp(TREMP) til TRY
0.7550025
1 Doland Tremp(TREMP) til JPY
¥2.68275
1 Doland Tremp(TREMP) til ARS
ARS$26.91729
1 Doland Tremp(TREMP) til RUB
1.5182175
1 Doland Tremp(TREMP) til INR
1.6076425
1 Doland Tremp(TREMP) til IDR
Rp304.166545
1 Doland Tremp(TREMP) til KRW
25.52445
1 Doland Tremp(TREMP) til PHP
1.0415275
1 Doland Tremp(TREMP) til EGP
￡E.0.87892
1 Doland Tremp(TREMP) til BRL
R$0.09709
1 Doland Tremp(TREMP) til CAD
C$0.0250025
1 Doland Tremp(TREMP) til BDT
2.221755
1 Doland Tremp(TREMP) til NGN
27.27937
1 Doland Tremp(TREMP) til COP
$71.2890625
1 Doland Tremp(TREMP) til ZAR
R.0.316455
1 Doland Tremp(TREMP) til UAH
0.75409
1 Doland Tremp(TREMP) til TZS
T.Sh.45.17313
1 Doland Tremp(TREMP) til VES
Bs2.97475
1 Doland Tremp(TREMP) til CLP
$17.42875
1 Doland Tremp(TREMP) til PKR
Rs5.18008
1 Doland Tremp(TREMP) til KZT
9.8807325
1 Doland Tremp(TREMP) til THB
฿0.581445
1 Doland Tremp(TREMP) til TWD
NT$0.5516975
1 Doland Tremp(TREMP) til AED
د.إ0.0669775
1 Doland Tremp(TREMP) til CHF
Fr0.0144175
1 Doland Tremp(TREMP) til HKD
HK$0.1418025
1 Doland Tremp(TREMP) til AMD
֏6.984275
1 Doland Tremp(TREMP) til MAD
.د.م0.164615
1 Doland Tremp(TREMP) til MXN
$0.3352525
1 Doland Tremp(TREMP) til SAR
ريال0.0684375
1 Doland Tremp(TREMP) til ETB
Br2.6201525
1 Doland Tremp(TREMP) til KES
KSh2.357535
1 Doland Tremp(TREMP) til JOD
د.أ0.01293925
1 Doland Tremp(TREMP) til PLN
0.0662475
1 Doland Tremp(TREMP) til RON
лв0.07884
1 Doland Tremp(TREMP) til SEK
kr0.1717325
1 Doland Tremp(TREMP) til BGN
лв0.030295
1 Doland Tremp(TREMP) til HUF
Ft6.07506
1 Doland Tremp(TREMP) til CZK
0.3775925
1 Doland Tremp(TREMP) til KWD
د.ك0.00556625
1 Doland Tremp(TREMP) til ILS
0.0607725
1 Doland Tremp(TREMP) til BOB
Bs0.1261075
1 Doland Tremp(TREMP) til AZN
0.031025
1 Doland Tremp(TREMP) til TJS
SM0.17082
1 Doland Tremp(TREMP) til GEL
0.049275
1 Doland Tremp(TREMP) til AOA
Kz16.6361525
1 Doland Tremp(TREMP) til BHD
.د.ب0.00688025
1 Doland Tremp(TREMP) til BMD
$0.01825
1 Doland Tremp(TREMP) til DKK
kr0.1158875
1 Doland Tremp(TREMP) til HNL
L0.4783325
1 Doland Tremp(TREMP) til MUR
0.827455
1 Doland Tremp(TREMP) til NAD
$0.3166375
1 Doland Tremp(TREMP) til NOK
kr0.1815875
1 Doland Tremp(TREMP) til NZD
$0.031025
1 Doland Tremp(TREMP) til PAB
B/.0.01825
1 Doland Tremp(TREMP) til PGK
K0.076285
1 Doland Tremp(TREMP) til QAR
ر.ق0.0662475
1 Doland Tremp(TREMP) til RSD
дин.1.82062
1 Doland Tremp(TREMP) til UZS
soʻm225.3084775
1 Doland Tremp(TREMP) til ALL
L1.504895
1 Doland Tremp(TREMP) til ANG
ƒ0.0326675
1 Doland Tremp(TREMP) til AWG
ƒ0.03285
1 Doland Tremp(TREMP) til BBD
$0.0365
1 Doland Tremp(TREMP) til BAM
KM0.030295
1 Doland Tremp(TREMP) til BIF
Fr54.47625
1 Doland Tremp(TREMP) til BND
$0.02336
1 Doland Tremp(TREMP) til BSD
$0.01825
1 Doland Tremp(TREMP) til JMD
$2.9274825
1 Doland Tremp(TREMP) til KHR
73.293095
1 Doland Tremp(TREMP) til KMF
Fr7.6285
1 Doland Tremp(TREMP) til LAK
396.7391225
1 Doland Tremp(TREMP) til LKR
Rs5.52026
1 Doland Tremp(TREMP) til MDL
L0.301125
1 Doland Tremp(TREMP) til MGA
Ar80.7520525
1 Doland Tremp(TREMP) til MOP
P0.1461825
1 Doland Tremp(TREMP) til MVR
0.279225
1 Doland Tremp(TREMP) til MWK
MK31.6840075
1 Doland Tremp(TREMP) til MZN
MT1.166175
1 Doland Tremp(TREMP) til NPR
Rs2.57179
1 Doland Tremp(TREMP) til PYG
130.3415
1 Doland Tremp(TREMP) til RWF
Fr26.44425
1 Doland Tremp(TREMP) til SBD
$0.14965
1 Doland Tremp(TREMP) til SCR
0.277765
1 Doland Tremp(TREMP) til SRD
$0.6951425
1 Doland Tremp(TREMP) til SVC
$0.1596875
1 Doland Tremp(TREMP) til SZL
L0.3166375
1 Doland Tremp(TREMP) til TMT
m0.063875
1 Doland Tremp(TREMP) til TND
د.ت0.0531075
1 Doland Tremp(TREMP) til TTD
$0.1235525
1 Doland Tremp(TREMP) til UGX
Sh64.021
1 Doland Tremp(TREMP) til XAF
Fr10.1835
1 Doland Tremp(TREMP) til XCD
$0.049275
1 Doland Tremp(TREMP) til XOF
Fr10.1835
1 Doland Tremp(TREMP) til XPF
Fr1.84325
1 Doland Tremp(TREMP) til BWP
P0.24309
1 Doland Tremp(TREMP) til BZD
$0.0366825
1 Doland Tremp(TREMP) til CVE
$1.711485
1 Doland Tremp(TREMP) til DJF
Fr3.2485
1 Doland Tremp(TREMP) til DOP
$1.131865
1 Doland Tremp(TREMP) til DZD
د.ج2.36447
1 Doland Tremp(TREMP) til FJD
$0.0410625
1 Doland Tremp(TREMP) til GNF
Fr158.68375
1 Doland Tremp(TREMP) til GTQ
Q0.139795
1 Doland Tremp(TREMP) til GYD
$3.8195425
1 Doland Tremp(TREMP) til ISK
kr2.20825

Doland Tremp Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Doland Tremp, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Doland Tremp nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Doland Tremp

Hvor mye er Doland Tremp (TREMP) verdt i dag?
Live TREMP prisen i USD er 0.01825 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TREMP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TREMP til USD er $ 0.01825. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Doland Tremp?
Markedsverdien for TREMP er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TREMP?
Den sirkulerende forsyningen av TREMP er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTREMP ?
TREMP oppnådde en ATH-pris på 1.6485200334426382 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TREMP?
TREMP så en ATL-pris på 0.000054695491348225 USD.
Hva er handelsvolumet til TREMP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TREMP er $ 53.43K USD.
Vil TREMP gå høyere i år?
TREMP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TREMP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:44:51 (UTC+8)

Doland Tremp (TREMP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

TREMP-til-USD-kalkulator

Beløp

TREMP
TREMP
USD
USD

1 TREMP = 0.01824 USD

Handle TREMP

TREMPUSDT
$0.01825
$0.01825$0.01825
-2.45%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker