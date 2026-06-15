TRAX pris i dag

Sanntids TRAX (TRAX) pris i dag er $ 0.00006249, med en 3.96% endring de siste 24 timene. Nåværende TRAX til USD konverteringssats er $ 0.00006249 per TRAX.

TRAX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 31,116, med en sirkulerende forsyning på 496.00M TRAX. I løpet av de siste 24 timene TRAX har den blitt handlet mellom $ 0.00006003(laveste) og $ 0.00006507 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03769406, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005351.

Kortsiktig har TRAX beveget seg +0.18% i løpet av den siste timen og +6.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.28.

TRAX (TRAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.12K$ 31.12K $ 31.12K Volum (24 timer) $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Fullt utvannet markedsverdi $ 62.74K$ 62.74K $ 62.74K Opplagsforsyning 496.00M 496.00M 496.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TRAX er $ 31.12K, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.28. Den sirkulerende forsyningen på TRAX er 496.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.74K.