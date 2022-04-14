TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TRAVA.FINANCE (TRAVA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Informasjon TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending. Offisiell nettside: https://trava.finance/ Teknisk dokument: https://docs.trava.finance/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef Kjøp TRAVA nå!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TRAVA.FINANCE (TRAVA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 464.79K $ 464.79K $ 464.79K Total forsyning: $ 4.75B $ 4.75B $ 4.75B Sirkulerende forsyning: $ 4.24B $ 4.24B $ 4.24B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 548.50K $ 548.50K $ 548.50K All-time high: $ 0.03379 $ 0.03379 $ 0.03379 All-Time Low: $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 Nåværende pris: $ 0.0001097 $ 0.0001097 $ 0.0001097 Lær mer om TRAVA.FINANCE (TRAVA) pris

TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TRAVA.FINANCE (TRAVA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRAVA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRAVA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRAVAs tokenomics, kan du utforske TRAVA tokenets livepris!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TRAVA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TRAVA nå!

TRAVA prisforutsigelse Vil du vite hvor TRAVA kan være på vei? Vår TRAVA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRAVA tokenets prisforutsigelse nå!

