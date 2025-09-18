Dagens TRAVA.FINANCE livepris er 0.0001074 USD. Spor prisoppdateringer for TRAVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRAVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TRAVA.FINANCE livepris er 0.0001074 USD. Spor prisoppdateringer for TRAVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRAVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

TRAVA.FINANCE Pris(TRAVA)

$0.0001073
$0.0001073$0.0001073
-2.54%1D
TRAVA.FINANCE (TRAVA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:44:43 (UTC+8)

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Prisinformasjon (USD)

$ 0.0001047
$ 0.0001047$ 0.0001047
$ 0.000111
$ 0.000111$ 0.000111
$ 0.0001047
$ 0.0001047$ 0.0001047

$ 0.000111
$ 0.000111$ 0.000111

$ 0.04662123961816
$ 0.04662123961816$ 0.04662123961816

$ 0.000077126931078042
$ 0.000077126931078042$ 0.000077126931078042

-0.65%

-2.54%

+4.57%

+4.57%

TRAVA.FINANCE (TRAVA) sanntidsprisen er $ 0.0001074. I løpet av de siste 24 timene har TRAVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001047 og et toppnivå på $ 0.000111, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRAVA er $ 0.04662123961816, mens den rekordlave prisen er $ 0.000077126931078042.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRAVA endret seg med -0.65% i løpet av den siste timen, -2.54% over 24 timer og +4.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Markedsinformasjon

$ 455.03K
$ 455.03K$ 455.03K

$ 58.66K
$ 58.66K$ 58.66K

$ 537.00K
$ 537.00K$ 537.00K

4.24B
4.24B 4.24B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,745,402,992.914396
4,745,402,992.914396 4,745,402,992.914396

84.73%

Nåværende markedsverdi på TRAVA.FINANCE er $ 455.03K, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.66K. Den sirkulerende forsyningen på TRAVA er 4.24B, med en total tilgang på 4745402992.914396. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 537.00K.

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TRAVA.FINANCE for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag$ -0.000002796-2.54%
30 dager$ -0.0000102-8.68%
60 dager$ +0.0000048+4.67%
90 dager$ +0.0000287+36.46%
TRAVA.FINANCE Prisendring i dag

I dag registrerte TRAVA en endring på $ -0.000002796 (-2.54%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TRAVA.FINANCE 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000102 (-8.68%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TRAVA.FINANCE 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TRAVA en endring på $ +0.0000048 (+4.67%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TRAVA.FINANCE 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000287+36.46% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TRAVA.FINANCE (TRAVA)?

Sjekk ut TRAVA.FINANCE Prishistorikk-siden nå.

Hva er TRAVA.FINANCE (TRAVA)

TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending.

TRAVA.FINANCE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TRAVA.FINANCE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

- Sjekk TRAVA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TRAVA.FINANCE på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TRAVA.FINANCE kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TRAVA.FINANCE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TRAVA.FINANCE (TRAVA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TRAVA.FINANCE (TRAVA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TRAVA.FINANCE.

Sjekk TRAVA.FINANCEprisprognosen nå!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TRAVA.FINANCE (TRAVA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRAVA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Leter du etter hvordan du kjøperTRAVA.FINANCE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TRAVA.FINANCE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TRAVA til lokale valutaer

1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til VND
2.826231
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til AUD
A$0.000162174
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til GBP
0.000079476
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til EUR
0.00009129
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til USD
$0.0001074
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til MYR
RM0.00045108
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til TRY
0.004443138
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til JPY
¥0.0157878
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til ARS
ARS$0.158406408
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til RUB
0.008934606
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til INR
0.009460866
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til IDR
Rp1.789999284
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til KRW
0.15020964
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til PHP
0.006129318
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til EGP
￡E.0.005172384
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til BRL
R$0.000571368
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til CAD
C$0.000147138
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til BDT
0.013074876
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til NGN
0.160537224
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til COP
$0.41953125
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til ZAR
R.0.001862316
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til UAH
0.004437768
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til TZS
T.Sh.0.265840776
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til VES
Bs0.0175062
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til CLP
$0.102567
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til PKR
Rs0.030484416
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til KZT
0.058147434
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til THB
฿0.003421764
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til TWD
NT$0.003246702
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til AED
د.إ0.000394158
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til CHF
Fr0.000084846
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til HKD
HK$0.000834498
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til AMD
֏0.04110198
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til MAD
.د.م0.000968748
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til MXN
$0.001972938
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til SAR
ريال0.00040275
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til ETB
Br0.015419418
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til KES
KSh0.013873932
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til JOD
د.أ0.0000761466
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til PLN
0.000389862
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til RON
лв0.000463968
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til SEK
kr0.001010634
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til BGN
лв0.000178284
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til HUF
Ft0.035751312
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til CZK
0.002222106
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til KWD
د.ك0.000032757
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til ILS
0.000357642
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til BOB
Bs0.000742134
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til AZN
0.00018258
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til TJS
SM0.001005264
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til GEL
0.00028998
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til AOA
Kz0.097902618
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til BHD
.د.ب0.0000404898
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til BMD
$0.0001074
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til DKK
kr0.00068199
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til HNL
L0.002814954
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til MUR
0.004869516
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til NAD
$0.00186339
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til NOK
kr0.00106863
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til NZD
$0.00018258
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til PAB
B/.0.0001074
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til PGK
K0.000448932
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til QAR
ر.ق0.000389862
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til RSD
дин.0.010714224
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til UZS
soʻm1.325924958
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til ALL
L0.008856204
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til ANG
ƒ0.000192246
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til AWG
ƒ0.00019332
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til BBD
$0.0002148
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til BAM
KM0.000178284
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til BIF
Fr0.320589
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til BND
$0.000137472
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til BSD
$0.0001074
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til JMD
$0.017228034
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til KHR
0.431324844
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til KMF
Fr0.0448932
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til LAK
2.334782562
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til LKR
Rs0.032486352
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til MDL
L0.0017721
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til MGA
Ar0.475220298
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til MOP
P0.000860274
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til MVR
0.00164322
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til MWK
MK0.186458214
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til MZN
MT0.00686286
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til NPR
Rs0.015134808
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til PYG
0.7670508
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til RWF
Fr0.1556226
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til SBD
$0.00088068
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til SCR
0.001634628
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til SRD
$0.004090866
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til SVC
$0.00093975
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til SZL
L0.00186339
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til TMT
m0.0003759
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til TND
د.ت0.000312534
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til TTD
$0.000727098
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til UGX
Sh0.3767592
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til XAF
Fr0.0599292
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til XCD
$0.00028998
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til XOF
Fr0.0599292
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til XPF
Fr0.0108474
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til BWP
P0.001430568
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til BZD
$0.000215874
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til CVE
$0.010071972
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til DJF
Fr0.0191172
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til DOP
$0.006660948
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til DZD
د.ج0.013914744
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til FJD
$0.00024165
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til GNF
Fr0.933843
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til GTQ
Q0.000822684
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til GYD
$0.022477746
1 TRAVA.FINANCE(TRAVA) til ISK
kr0.0129954

For en mer dyptgående forståelse av TRAVA.FINANCE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell TRAVA.FINANCE nettside
Blokker Explorer

Hvitbok
Offisiell TRAVA.FINANCE nettside
Blokker Explorer

Hvor mye er TRAVA.FINANCE (TRAVA) verdt i dag?
Live TRAVA prisen i USD er 0.0001074 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TRAVA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TRAVA til USD er $ 0.0001074. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TRAVA.FINANCE?
Markedsverdien for TRAVA er $ 455.03K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TRAVA?
Den sirkulerende forsyningen av TRAVA er 4.24B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRAVA ?
TRAVA oppnådde en ATH-pris på 0.04662123961816 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TRAVA?
TRAVA så en ATL-pris på 0.000077126931078042 USD.
Hva er handelsvolumet til TRAVA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRAVA er $ 58.66K USD.
Vil TRAVA gå høyere i år?
TRAVA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRAVA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:44:43 (UTC+8)

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000
September 18, 2025

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?
September 18, 2025

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli
September 17, 2025

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

1 TRAVA = 0.0001074 USD

