TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending.

TRAVA.FINANCE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TRAVA.FINANCE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk TRAVA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om TRAVA.FINANCE på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TRAVA.FINANCE kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TRAVA.FINANCE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TRAVA.FINANCE (TRAVA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TRAVA.FINANCE (TRAVA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TRAVA.FINANCE.

Sjekk TRAVA.FINANCEprisprognosen nå!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TRAVA.FINANCE (TRAVA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRAVA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Leter du etter hvordan du kjøperTRAVA.FINANCE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TRAVA.FINANCE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

For en mer dyptgående forståelse av TRAVA.FINANCE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om TRAVA.FINANCE Hvor mye er TRAVA.FINANCE (TRAVA) verdt i dag? Live TRAVA prisen i USD er 0.0001074 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TRAVA-til-USD-pris? $ 0.0001074 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TRAVA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for TRAVA.FINANCE? Markedsverdien for TRAVA er $ 455.03K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TRAVA? Den sirkulerende forsyningen av TRAVA er 4.24B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRAVA ? TRAVA oppnådde en ATH-pris på 0.04662123961816 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TRAVA? TRAVA så en ATL-pris på 0.000077126931078042 USD . Hva er handelsvolumet til TRAVA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRAVA er $ 58.66K USD . Vil TRAVA gå høyere i år? TRAVA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRAVA prisprognosen for en mer grundig analyse.

