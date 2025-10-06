TrashCoin pris i dag

Sanntids TrashCoin (TRASH) pris i dag er $ 0.0007863, med en 22.47% endring de siste 24 timene. Nåværende TRASH til USD konverteringssats er $ 0.0007863 per TRASH.

TrashCoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- TRASH. I løpet av de siste 24 timene TRASH har den blitt handlet mellom $ 0.0005914(laveste) og $ 0.0010646 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har TRASH beveget seg -1.30% i løpet av den siste timen og -37.30% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 58.13K.

TrashCoin (TRASH) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 58.13K$ 58.13K $ 58.13K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på TrashCoin er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.13K. Den sirkulerende forsyningen på TRASH er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.