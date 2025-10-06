Alttown pris i dag

Sanntids Alttown (TOWN) pris i dag er $ 0.0006633, med en 0.09% endring de siste 24 timene. Nåværende TOWN til USD konverteringssats er $ 0.0006633 per TOWN.

Alttown rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- TOWN. I løpet av de siste 24 timene TOWN har den blitt handlet mellom $ 0.0006406(laveste) og $ 0.0006728 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har TOWN beveget seg +0.83% i løpet av den siste timen og +18.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.08K.

Alttown (TOWN) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 55.08K$ 55.08K $ 55.08K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Offentlig blokkjede NONE

Nåværende markedsverdi på Alttown er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.08K. Den sirkulerende forsyningen på TOWN er --, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.33M.