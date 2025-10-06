Torum pris i dag

Sanntids Torum (TORUM) pris i dag er $ 0.003362, med en 0.78% endring de siste 24 timene. Nåværende TORUM til USD konverteringssats er $ 0.003362 per TORUM.

Torum rangerer for tiden som #2289 etter markedsverdi på $ 652.55K, med en sirkulerende forsyning på 194.10M TORUM. I løpet av de siste 24 timene TORUM har den blitt handlet mellom $ 0.003241(laveste) og $ 0.00354 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.3939493863553967, mens tidenes laveste notering var $ 0.002637578225314152.

Kortsiktig har TORUM beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -9.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 82.67K.

Torum (TORUM) Markedsinformasjon

Rangering No.2289 Markedsverdi $ 652.55K$ 652.55K $ 652.55K Volum (24 timer) $ 82.67K$ 82.67K $ 82.67K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Opplagsforsyning 194.10M 194.10M 194.10M Total forsyning 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Offentlig blokkjede BSC

