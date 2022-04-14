TORSY MEMECOIN (TORSY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TORSY MEMECOIN (TORSY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TORSY MEMECOIN (TORSY) Informasjon Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use. Offisiell nettside: https://torsy.meme/ Teknisk dokument: https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8 Kjøp TORSY nå!

TORSY MEMECOIN (TORSY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TORSY MEMECOIN (TORSY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 534.80K $ 534.80K $ 534.80K Total forsyning: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Sirkulerende forsyning: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 534.80K $ 534.80K $ 534.80K All-time high: $ 0.01336 $ 0.01336 $ 0.01336 All-Time Low: $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 Nåværende pris: $ 0.000764 $ 0.000764 $ 0.000764 Lær mer om TORSY MEMECOIN (TORSY) pris

TORSY MEMECOIN (TORSY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TORSY MEMECOIN (TORSY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TORSY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TORSY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TORSYs tokenomics, kan du utforske TORSY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TORSY Interessert i å legge til TORSY MEMECOIN (TORSY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TORSY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TORSY på MEXC nå!

TORSY MEMECOIN (TORSY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TORSY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TORSY nå!

TORSY prisforutsigelse Vil du vite hvor TORSY kan være på vei? Vår TORSY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TORSY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!