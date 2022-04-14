TOMI (TOMI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TOMI (TOMI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TOMI (TOMI) Informasjon tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO. Offisiell nettside: https://tomi.com/ Teknisk dokument: https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449 Kjøp TOMI nå!

TOMI (TOMI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TOMI (TOMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 335.39K $ 335.39K $ 335.39K Total forsyning: $ 4.28B $ 4.28B $ 4.28B Sirkulerende forsyning: $ 4.27B $ 4.27B $ 4.27B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 336.23K $ 336.23K $ 336.23K All-time high: $ 6.8062 $ 6.8062 $ 6.8062 All-Time Low: $ 0.000090745515181101 $ 0.000090745515181101 $ 0.000090745515181101 Nåværende pris: $ 0.00007854 $ 0.00007854 $ 0.00007854 Lær mer om TOMI (TOMI) pris

TOMI (TOMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TOMI (TOMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOMI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOMIs tokenomics, kan du utforske TOMI tokenets livepris!

TOMI (TOMI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TOMI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TOMI nå!

TOMI prisforutsigelse Vil du vite hvor TOMI kan være på vei? Vår TOMI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOMI tokenets prisforutsigelse nå!

