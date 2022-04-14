Token Metrics AI (TMAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Token Metrics AI (TMAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Token Metrics AI (TMAI) Informasjon Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot. Offisiell nettside: https://www.tokenmetrics.com/ Blokkutforsker: https://basescan.org/address/0xca4569949699d56e1834efe9f58747ca0f151b01 Kjøp TMAI nå!

Token Metrics AI (TMAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Token Metrics AI (TMAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M All-time high: $ 0.016583 $ 0.016583 $ 0.016583 All-Time Low: $ 0.000380880671600426 $ 0.000380880671600426 $ 0.000380880671600426 Nåværende pris: $ 0.00053 $ 0.00053 $ 0.00053 Lær mer om Token Metrics AI (TMAI) pris

Token Metrics AI (TMAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Token Metrics AI (TMAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TMAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TMAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TMAIs tokenomics, kan du utforske TMAI tokenets livepris!

