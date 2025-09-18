Dagens Token Metrics AI livepris er 0.0004548 USD. Spor prisoppdateringer for TMAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TMAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Token Metrics AI livepris er 0.0004548 USD. Spor prisoppdateringer for TMAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TMAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Token Metrics AI Logo

Token Metrics AI Pris(TMAI)

1 TMAI til USD livepris:

-0.65%1D
USD
Token Metrics AI (TMAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:00:42 (UTC+8)

Token Metrics AI (TMAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.66%

-0.65%

+1.11%

+1.11%

Token Metrics AI (TMAI) sanntidsprisen er $ 0.0004548. I løpet av de siste 24 timene har TMAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0004507 og et toppnivå på $ 0.0004955, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TMAI er $ 0.6641840061002573, mens den rekordlave prisen er $ 0.000380880671600426.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TMAI endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, -0.65% over 24 timer og +1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Token Metrics AI (TMAI) Markedsinformasjon

No.4452

0.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på Token Metrics AI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.40K. Den sirkulerende forsyningen på TMAI er 0.00, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.55M.

Token Metrics AI (TMAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Token Metrics AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000002976-0.65%
30 dager$ -0.0001372-23.18%
60 dager$ -0.0002524-35.70%
90 dager$ -0.0004597-50.27%
Token Metrics AI Prisendring i dag

I dag registrerte TMAI en endring på $ -0.000002976 (-0.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Token Metrics AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0001372 (-23.18%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Token Metrics AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TMAI en endring på $ -0.0002524 (-35.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Token Metrics AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0004597-50.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Token Metrics AI (TMAI)?

Sjekk ut Token Metrics AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Token Metrics AI (TMAI)

Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot.

Token Metrics AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Token Metrics AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TMAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Token Metrics AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Token Metrics AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Token Metrics AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Token Metrics AI (TMAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Token Metrics AI (TMAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Token Metrics AI.

Sjekk Token Metrics AIprisprognosen nå!

Token Metrics AI (TMAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Token Metrics AI (TMAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TMAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Token Metrics AI (TMAI)

Leter du etter hvordan du kjøperToken Metrics AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Token Metrics AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TMAI til lokale valutaer

1 Token Metrics AI(TMAI) til VND
1 Token Metrics AI(TMAI) til AUD
1 Token Metrics AI(TMAI) til GBP
1 Token Metrics AI(TMAI) til EUR
1 Token Metrics AI(TMAI) til USD
1 Token Metrics AI(TMAI) til MYR
1 Token Metrics AI(TMAI) til TRY
1 Token Metrics AI(TMAI) til JPY
1 Token Metrics AI(TMAI) til ARS
1 Token Metrics AI(TMAI) til RUB
1 Token Metrics AI(TMAI) til INR
1 Token Metrics AI(TMAI) til IDR
1 Token Metrics AI(TMAI) til KRW
1 Token Metrics AI(TMAI) til PHP
1 Token Metrics AI(TMAI) til EGP
1 Token Metrics AI(TMAI) til BRL
1 Token Metrics AI(TMAI) til CAD
1 Token Metrics AI(TMAI) til BDT
1 Token Metrics AI(TMAI) til NGN
1 Token Metrics AI(TMAI) til COP
1 Token Metrics AI(TMAI) til ZAR
1 Token Metrics AI(TMAI) til UAH
1 Token Metrics AI(TMAI) til TZS
1 Token Metrics AI(TMAI) til VES
1 Token Metrics AI(TMAI) til CLP
1 Token Metrics AI(TMAI) til PKR
1 Token Metrics AI(TMAI) til KZT
1 Token Metrics AI(TMAI) til THB
1 Token Metrics AI(TMAI) til TWD
1 Token Metrics AI(TMAI) til AED
1 Token Metrics AI(TMAI) til CHF
1 Token Metrics AI(TMAI) til HKD
1 Token Metrics AI(TMAI) til AMD
1 Token Metrics AI(TMAI) til MAD
1 Token Metrics AI(TMAI) til MXN
1 Token Metrics AI(TMAI) til SAR
1 Token Metrics AI(TMAI) til ETB
1 Token Metrics AI(TMAI) til KES
1 Token Metrics AI(TMAI) til JOD
1 Token Metrics AI(TMAI) til PLN
1 Token Metrics AI(TMAI) til RON
1 Token Metrics AI(TMAI) til SEK
1 Token Metrics AI(TMAI) til BGN
1 Token Metrics AI(TMAI) til HUF
1 Token Metrics AI(TMAI) til CZK
1 Token Metrics AI(TMAI) til KWD
1 Token Metrics AI(TMAI) til ILS
1 Token Metrics AI(TMAI) til BOB
1 Token Metrics AI(TMAI) til AZN
1 Token Metrics AI(TMAI) til TJS
1 Token Metrics AI(TMAI) til GEL
1 Token Metrics AI(TMAI) til AOA
1 Token Metrics AI(TMAI) til BHD
1 Token Metrics AI(TMAI) til BMD
1 Token Metrics AI(TMAI) til DKK
1 Token Metrics AI(TMAI) til HNL
1 Token Metrics AI(TMAI) til MUR
1 Token Metrics AI(TMAI) til NAD
1 Token Metrics AI(TMAI) til NOK
1 Token Metrics AI(TMAI) til NZD
1 Token Metrics AI(TMAI) til PAB
1 Token Metrics AI(TMAI) til PGK
1 Token Metrics AI(TMAI) til QAR
1 Token Metrics AI(TMAI) til RSD
1 Token Metrics AI(TMAI) til UZS
1 Token Metrics AI(TMAI) til ALL
1 Token Metrics AI(TMAI) til ANG
1 Token Metrics AI(TMAI) til AWG
1 Token Metrics AI(TMAI) til BBD
1 Token Metrics AI(TMAI) til BAM
1 Token Metrics AI(TMAI) til BIF
1 Token Metrics AI(TMAI) til BND
1 Token Metrics AI(TMAI) til BSD
1 Token Metrics AI(TMAI) til JMD
1 Token Metrics AI(TMAI) til KHR
1 Token Metrics AI(TMAI) til KMF
1 Token Metrics AI(TMAI) til LAK
1 Token Metrics AI(TMAI) til LKR
1 Token Metrics AI(TMAI) til MDL
1 Token Metrics AI(TMAI) til MGA
1 Token Metrics AI(TMAI) til MOP
1 Token Metrics AI(TMAI) til MVR
1 Token Metrics AI(TMAI) til MWK
1 Token Metrics AI(TMAI) til MZN
1 Token Metrics AI(TMAI) til NPR
1 Token Metrics AI(TMAI) til PYG
1 Token Metrics AI(TMAI) til RWF
1 Token Metrics AI(TMAI) til SBD
1 Token Metrics AI(TMAI) til SCR
1 Token Metrics AI(TMAI) til SRD
1 Token Metrics AI(TMAI) til SVC
1 Token Metrics AI(TMAI) til SZL
1 Token Metrics AI(TMAI) til TMT
1 Token Metrics AI(TMAI) til TND
1 Token Metrics AI(TMAI) til TTD
1 Token Metrics AI(TMAI) til UGX
1 Token Metrics AI(TMAI) til XAF
1 Token Metrics AI(TMAI) til XCD
1 Token Metrics AI(TMAI) til XOF
1 Token Metrics AI(TMAI) til XPF
1 Token Metrics AI(TMAI) til BWP
1 Token Metrics AI(TMAI) til BZD
1 Token Metrics AI(TMAI) til CVE
1 Token Metrics AI(TMAI) til DJF
1 Token Metrics AI(TMAI) til DOP
1 Token Metrics AI(TMAI) til DZD
1 Token Metrics AI(TMAI) til FJD
1 Token Metrics AI(TMAI) til GNF
1 Token Metrics AI(TMAI) til GTQ
1 Token Metrics AI(TMAI) til GYD
1 Token Metrics AI(TMAI) til ISK
Token Metrics AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Token Metrics AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Token Metrics AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Token Metrics AI

Hvor mye er Token Metrics AI (TMAI) verdt i dag?
Live TMAI prisen i USD er 0.0004548 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TMAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TMAI til USD er $ 0.0004548. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Token Metrics AI?
Markedsverdien for TMAI er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TMAI?
Den sirkulerende forsyningen av TMAI er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTMAI ?
TMAI oppnådde en ATH-pris på 0.6641840061002573 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TMAI?
TMAI så en ATL-pris på 0.000380880671600426 USD.
Hva er handelsvolumet til TMAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TMAI er $ 2.40K USD.
Vil TMAI gå høyere i år?
TMAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TMAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Token Metrics AI (TMAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

