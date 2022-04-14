Titcoin (TITCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Titcoin (TITCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Titcoin (TITCOIN) Informasjon Satoshi Nakamoto once considered another name “titcoin” for Bitcoin, mentioned in a 2009 email, which is a meme coin related to the "Breast Technology" narrative. Offisiell nettside: https://x.com/TheTitCoin Blokkutforsker: https://solscan.io/token/FtUEW73K6vEYHfbkfpdBZfWpxgQar2HipGdbutEhpump Kjøp TITCOIN nå!

Titcoin (TITCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Titcoin (TITCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M All-time high: $ 0.0972 $ 0.0972 $ 0.0972 All-Time Low: $ 0.00260377035559843 $ 0.00260377035559843 $ 0.00260377035559843 Nåværende pris: $ 0.003777 $ 0.003777 $ 0.003777 Lær mer om Titcoin (TITCOIN) pris

Titcoin (TITCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Titcoin (TITCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TITCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TITCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TITCOINs tokenomics, kan du utforske TITCOIN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TITCOIN Interessert i å legge til Titcoin (TITCOIN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TITCOIN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TITCOIN på MEXC nå!

Titcoin (TITCOIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TITCOIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TITCOIN nå!

TITCOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor TITCOIN kan være på vei? Vår TITCOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TITCOIN tokenets prisforutsigelse nå!

