Tiger Shark (TIGERSHARK) Informasjon $TIGERSHARK is an innovative token that combines extreme sports with cryptocurrency, aiming to provide holders with a unique participation experience through real-world extreme challenges. Offisiell nettside: https://tigershark.global/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/YXUpFaULqhrLJS79JmFtAsNZQ2JDTnPemmdVZEFpump Kjøp TIGERSHARK nå!

Tiger Shark (TIGERSHARK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tiger Shark (TIGERSHARK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M All-time high: $ 0.0623 $ 0.0623 $ 0.0623 All-Time Low: $ 0.002336046284428384 $ 0.002336046284428384 $ 0.002336046284428384 Nåværende pris: $ 0.00281 $ 0.00281 $ 0.00281 Lær mer om Tiger Shark (TIGERSHARK) pris

Tiger Shark (TIGERSHARK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tiger Shark (TIGERSHARK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TIGERSHARK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TIGERSHARK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TIGERSHARKs tokenomics, kan du utforske TIGERSHARK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TIGERSHARK Interessert i å legge til Tiger Shark (TIGERSHARK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TIGERSHARK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TIGERSHARK på MEXC nå!

Tiger Shark (TIGERSHARK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TIGERSHARK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TIGERSHARK nå!

TIGERSHARK prisforutsigelse Vil du vite hvor TIGERSHARK kan være på vei? Vår TIGERSHARK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TIGERSHARK tokenets prisforutsigelse nå!

