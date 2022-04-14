Throne (THN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Throne (THN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Throne (THN) Informasjon Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy. Offisiell nettside: https://www.thronelabs.io/ Teknisk dokument: https://assets.website-files.com/622db0e6bd1a82e7e549f70e/6538620597d1ff07355d80f5_THRONE%20WhitePaper%201.913%20(Prerelease%20Version).pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x2e95cea14dd384429eb3c4331b776c4cfbb6fcd9 Kjøp THN nå!

Throne (THN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Throne (THN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 87.92K $ 87.92K $ 87.92K Total forsyning: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B Sirkulerende forsyning: $ 390.75M $ 390.75M $ 390.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 444.19K $ 444.19K $ 444.19K All-time high: $ 10 $ 10 $ 10 All-Time Low: $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 Nåværende pris: $ 0.000225 $ 0.000225 $ 0.000225 Lær mer om Throne (THN) pris

Throne (THN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Throne (THN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet THN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange THN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår THNs tokenomics, kan du utforske THN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe THN Interessert i å legge til Throne (THN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe THN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper THN på MEXC nå!

Throne (THN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til THN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for THN nå!

THN prisforutsigelse Vil du vite hvor THN kan være på vei? Vår THN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se THN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!