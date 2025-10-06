THINK Token pris i dag

Sanntids THINK Token (THINK) pris i dag er $ 0.0029, med en 5.22% endring de siste 24 timene. Nåværende THINK til USD konverteringssats er $ 0.0029 per THINK.

THINK Token rangerer for tiden som #3967 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 THINK. I løpet av de siste 24 timene THINK har den blitt handlet mellom $ 0.00289(laveste) og $ 0.00307 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.09159672574773454, mens tidenes laveste notering var $ 0.002920978517353494.

Kortsiktig har THINK beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -25.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 43.78K.

THINK Token (THINK) Markedsinformasjon

Rangering No.3967 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 43.78K$ 43.78K $ 43.78K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på THINK Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 43.78K. Den sirkulerende forsyningen på THINK er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.90M.