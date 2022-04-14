THORWallet DEX (TGT1) tokenomics Oppdag viktig innsikt i THORWallet DEX (TGT1), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

THORWallet DEX (TGT1) Informasjon THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing. Offisiell nettside: https://www.thorwallet.org Teknisk dokument: https://www.thorwallet.org Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x108a850856db3f85d0269a2693d896b394c80325#balances Kjøp TGT1 nå!

THORWallet DEX (TGT1) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for THORWallet DEX (TGT1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 904.46M $ 904.46M $ 904.46M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.89B $ 20.89B $ 20.89B All-time high: $ 0.064941 $ 0.064941 $ 0.064941 All-Time Low: $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 Nåværende pris: $ 0.020888 $ 0.020888 $ 0.020888 Lær mer om THORWallet DEX (TGT1) pris

THORWallet DEX (TGT1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak THORWallet DEX (TGT1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TGT1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TGT1 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TGT1s tokenomics, kan du utforske TGT1 tokenets livepris!

