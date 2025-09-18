Dagens THORWallet DEX livepris er 0.023616 USD. Spor prisoppdateringer for TGT1 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TGT1 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens THORWallet DEX livepris er 0.023616 USD. Spor prisoppdateringer for TGT1 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TGT1 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TGT1

TGT1 Prisinformasjon

TGT1 teknisk dokument

TGT1 Offisiell nettside

TGT1 tokenomics

TGT1 Prisprognose

TGT1-historikk

TGT1 Kjøpeguide

TGT1-til-fiat-valutakonverter

TGT1 Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

THORWallet DEX Logo

THORWallet DEX Pris(TGT1)

1 TGT1 til USD livepris:

$0.023616
$0.023616$0.023616
+0.08%1D
USD
THORWallet DEX (TGT1) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:43:36 (UTC+8)

THORWallet DEX (TGT1) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.021607
$ 0.021607$ 0.021607
24 timer lav
$ 0.024147
$ 0.024147$ 0.024147
24 timer høy

$ 0.021607
$ 0.021607$ 0.021607

$ 0.024147
$ 0.024147$ 0.024147

$ 0.1383201583059602
$ 0.1383201583059602$ 0.1383201583059602

$ 0.002850257066152566
$ 0.002850257066152566$ 0.002850257066152566

-0.01%

+0.08%

+36.65%

+36.65%

THORWallet DEX (TGT1) sanntidsprisen er $ 0.023616. I løpet av de siste 24 timene har TGT1 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.021607 og et toppnivå på $ 0.024147, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TGT1 er $ 0.1383201583059602, mens den rekordlave prisen er $ 0.002850257066152566.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TGT1 endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, +0.08% over 24 timer og +36.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

THORWallet DEX (TGT1) Markedsinformasjon

No.5513

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 78.75K
$ 78.75K$ 78.75K

$ 23.62B
$ 23.62B$ 23.62B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

904,458,459.53
904,458,459.53 904,458,459.53

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på THORWallet DEX er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 78.75K. Den sirkulerende forsyningen på TGT1 er 0.00, med en total tilgang på 904458459.53. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.62B.

THORWallet DEX (TGT1) Prishistorikk USD

Spor prisendringene THORWallet DEX for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00001888+0.08%
30 dager$ +0.007773+49.06%
60 dager$ +0.003783+19.07%
90 dager$ +0.00095+4.19%
THORWallet DEX Prisendring i dag

I dag registrerte TGT1 en endring på $ +0.00001888 (+0.08%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

THORWallet DEX 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.007773 (+49.06%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

THORWallet DEX 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TGT1 en endring på $ +0.003783 (+19.07%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

THORWallet DEX 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00095+4.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for THORWallet DEX (TGT1)?

Sjekk ut THORWallet DEX Prishistorikk-siden nå.

Hva er THORWallet DEX (TGT1)

THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.

THORWallet DEX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere THORWallet DEX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TGT1 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om THORWallet DEX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din THORWallet DEX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

THORWallet DEX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil THORWallet DEX (TGT1) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine THORWallet DEX (TGT1) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for THORWallet DEX.

Sjekk THORWallet DEXprisprognosen nå!

THORWallet DEX (TGT1) tokenomics

Å forstå tokenomics bak THORWallet DEX (TGT1) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TGT1 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe THORWallet DEX (TGT1)

Leter du etter hvordan du kjøperTHORWallet DEX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe THORWallet DEX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TGT1 til lokale valutaer

1 THORWallet DEX(TGT1) til VND
621.45504
1 THORWallet DEX(TGT1) til AUD
A$0.03566016
1 THORWallet DEX(TGT1) til GBP
0.01747584
1 THORWallet DEX(TGT1) til EUR
0.0200736
1 THORWallet DEX(TGT1) til USD
$0.023616
1 THORWallet DEX(TGT1) til MYR
RM0.0991872
1 THORWallet DEX(TGT1) til TRY
0.97699392
1 THORWallet DEX(TGT1) til JPY
¥3.471552
1 THORWallet DEX(TGT1) til ARS
ARS$34.83171072
1 THORWallet DEX(TGT1) til RUB
1.96461504
1 THORWallet DEX(TGT1) til INR
2.08033344
1 THORWallet DEX(TGT1) til IDR
Rp393.59984256
1 THORWallet DEX(TGT1) til KRW
33.0293376
1 THORWallet DEX(TGT1) til PHP
1.34776512
1 THORWallet DEX(TGT1) til EGP
￡E.1.13734656
1 THORWallet DEX(TGT1) til BRL
R$0.12563712
1 THORWallet DEX(TGT1) til CAD
C$0.03235392
1 THORWallet DEX(TGT1) til BDT
2.87501184
1 THORWallet DEX(TGT1) til NGN
35.30025216
1 THORWallet DEX(TGT1) til COP
$92.25
1 THORWallet DEX(TGT1) til ZAR
R.0.40950144
1 THORWallet DEX(TGT1) til UAH
0.97581312
1 THORWallet DEX(TGT1) til TZS
T.Sh.58.45526784
1 THORWallet DEX(TGT1) til VES
Bs3.849408
1 THORWallet DEX(TGT1) til CLP
$22.55328
1 THORWallet DEX(TGT1) til PKR
Rs6.70316544
1 THORWallet DEX(TGT1) til KZT
12.78593856
1 THORWallet DEX(TGT1) til THB
฿0.75240576
1 THORWallet DEX(TGT1) til TWD
NT$0.71391168
1 THORWallet DEX(TGT1) til AED
د.إ0.08667072
1 THORWallet DEX(TGT1) til CHF
Fr0.01865664
1 THORWallet DEX(TGT1) til HKD
HK$0.18349632
1 THORWallet DEX(TGT1) til AMD
֏9.0378432
1 THORWallet DEX(TGT1) til MAD
.د.م0.21301632
1 THORWallet DEX(TGT1) til MXN
$0.43382592
1 THORWallet DEX(TGT1) til SAR
ريال0.08856
1 THORWallet DEX(TGT1) til ETB
Br3.39054912
1 THORWallet DEX(TGT1) til KES
KSh3.05071488
1 THORWallet DEX(TGT1) til JOD
د.أ0.016743744
1 THORWallet DEX(TGT1) til PLN
0.08572608
1 THORWallet DEX(TGT1) til RON
лв0.10202112
1 THORWallet DEX(TGT1) til SEK
kr0.22222656
1 THORWallet DEX(TGT1) til BGN
лв0.03920256
1 THORWallet DEX(TGT1) til HUF
Ft7.86129408
1 THORWallet DEX(TGT1) til CZK
0.48861504
1 THORWallet DEX(TGT1) til KWD
د.ك0.00720288
1 THORWallet DEX(TGT1) til ILS
0.07864128
1 THORWallet DEX(TGT1) til BOB
Bs0.16318656
1 THORWallet DEX(TGT1) til AZN
0.0401472
1 THORWallet DEX(TGT1) til TJS
SM0.22104576
1 THORWallet DEX(TGT1) til GEL
0.0637632
1 THORWallet DEX(TGT1) til AOA
Kz21.52763712
1 THORWallet DEX(TGT1) til BHD
.د.ب0.008903232
1 THORWallet DEX(TGT1) til BMD
$0.023616
1 THORWallet DEX(TGT1) til DKK
kr0.1499616
1 THORWallet DEX(TGT1) til HNL
L0.61897536
1 THORWallet DEX(TGT1) til MUR
1.07074944
1 THORWallet DEX(TGT1) til NAD
$0.4097376
1 THORWallet DEX(TGT1) til NOK
kr0.2349792
1 THORWallet DEX(TGT1) til NZD
$0.0401472
1 THORWallet DEX(TGT1) til PAB
B/.0.023616
1 THORWallet DEX(TGT1) til PGK
K0.09871488
1 THORWallet DEX(TGT1) til QAR
ر.ق0.08572608
1 THORWallet DEX(TGT1) til RSD
дин.2.35593216
1 THORWallet DEX(TGT1) til UZS
soʻm291.55534272
1 THORWallet DEX(TGT1) til ALL
L1.94737536
1 THORWallet DEX(TGT1) til ANG
ƒ0.04227264
1 THORWallet DEX(TGT1) til AWG
ƒ0.0425088
1 THORWallet DEX(TGT1) til BBD
$0.047232
1 THORWallet DEX(TGT1) til BAM
KM0.03920256
1 THORWallet DEX(TGT1) til BIF
Fr70.49376
1 THORWallet DEX(TGT1) til BND
$0.03022848
1 THORWallet DEX(TGT1) til BSD
$0.023616
1 THORWallet DEX(TGT1) til JMD
$3.78824256
1 THORWallet DEX(TGT1) til KHR
94.84327296
1 THORWallet DEX(TGT1) til KMF
Fr9.871488
1 THORWallet DEX(TGT1) til LAK
513.39129408
1 THORWallet DEX(TGT1) til LKR
Rs7.14336768
1 THORWallet DEX(TGT1) til MDL
L0.389664
1 THORWallet DEX(TGT1) til MGA
Ar104.49536832
1 THORWallet DEX(TGT1) til MOP
P0.18916416
1 THORWallet DEX(TGT1) til MVR
0.3613248
1 THORWallet DEX(TGT1) til MWK
MK40.99997376
1 THORWallet DEX(TGT1) til MZN
MT1.5090624
1 THORWallet DEX(TGT1) til NPR
Rs3.32796672
1 THORWallet DEX(TGT1) til PYG
168.665472
1 THORWallet DEX(TGT1) til RWF
Fr34.219584
1 THORWallet DEX(TGT1) til SBD
$0.1936512
1 THORWallet DEX(TGT1) til SCR
0.35943552
1 THORWallet DEX(TGT1) til SRD
$0.89953344
1 THORWallet DEX(TGT1) til SVC
$0.20664
1 THORWallet DEX(TGT1) til SZL
L0.4097376
1 THORWallet DEX(TGT1) til TMT
m0.082656
1 THORWallet DEX(TGT1) til TND
د.ت0.06872256
1 THORWallet DEX(TGT1) til TTD
$0.15988032
1 THORWallet DEX(TGT1) til UGX
Sh82.844928
1 THORWallet DEX(TGT1) til XAF
Fr13.177728
1 THORWallet DEX(TGT1) til XCD
$0.0637632
1 THORWallet DEX(TGT1) til XOF
Fr13.177728
1 THORWallet DEX(TGT1) til XPF
Fr2.385216
1 THORWallet DEX(TGT1) til BWP
P0.31456512
1 THORWallet DEX(TGT1) til BZD
$0.04746816
1 THORWallet DEX(TGT1) til CVE
$2.21470848
1 THORWallet DEX(TGT1) til DJF
Fr4.203648
1 THORWallet DEX(TGT1) til DOP
$1.46466432
1 THORWallet DEX(TGT1) til DZD
د.ج3.05968896
1 THORWallet DEX(TGT1) til FJD
$0.053136
1 THORWallet DEX(TGT1) til GNF
Fr205.34112
1 THORWallet DEX(TGT1) til GTQ
Q0.18089856
1 THORWallet DEX(TGT1) til GYD
$4.94259264
1 THORWallet DEX(TGT1) til ISK
kr2.857536

THORWallet DEX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av THORWallet DEX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell THORWallet DEX nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om THORWallet DEX

Hvor mye er THORWallet DEX (TGT1) verdt i dag?
Live TGT1 prisen i USD er 0.023616 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TGT1-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TGT1 til USD er $ 0.023616. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for THORWallet DEX?
Markedsverdien for TGT1 er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TGT1?
Den sirkulerende forsyningen av TGT1 er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTGT1 ?
TGT1 oppnådde en ATH-pris på 0.1383201583059602 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TGT1?
TGT1 så en ATL-pris på 0.002850257066152566 USD.
Hva er handelsvolumet til TGT1?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TGT1 er $ 78.75K USD.
Vil TGT1 gå høyere i år?
TGT1 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TGT1 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:43:36 (UTC+8)

THORWallet DEX (TGT1) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

TGT1-til-USD-kalkulator

Beløp

TGT1
TGT1
USD
USD

1 TGT1 = 0.023616 USD

Handle TGT1

TGT1USDT
$0.023616
$0.023616$0.023616
+0.08%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker