TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Informasjon TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets. Offisiell nettside: https://tokyogamestoken.com/ Teknisk dokument: https://tokyogamestoken.com/whitepaper/en/index.html Blokkutforsker: https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3 Kjøp TGT nå!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TOKYO GAMES TOKEN (TGT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 579.77K $ 579.77K $ 579.77K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 160.82M $ 160.82M $ 160.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M All-time high: $ 0.25585 $ 0.25585 $ 0.25585 All-Time Low: $ 0.003002904887094426 $ 0.003002904887094426 $ 0.003002904887094426 Nåværende pris: $ 0.003605 $ 0.003605 $ 0.003605 Lær mer om TOKYO GAMES TOKEN (TGT) pris

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TOKYO GAMES TOKEN (TGT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TGT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TGT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TGTs tokenomics, kan du utforske TGT tokenets livepris!

