Dagens TOKYO GAMES TOKEN livepris er 0.004073 USD. Spor prisoppdateringer for TGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TOKYO GAMES TOKEN livepris er 0.004073 USD. Spor prisoppdateringer for TGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TGT

TGT Prisinformasjon

TGT teknisk dokument

TGT Offisiell nettside

TGT tokenomics

TGT Prisprognose

TGT-historikk

TGT Kjøpeguide

TGT-til-fiat-valutakonverter

TGT Spot

TGT USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

TOKYO GAMES TOKEN Logo

TOKYO GAMES TOKEN Pris(TGT)

1 TGT til USD livepris:

$0.004073
$0.004073$0.004073
+5.81%1D
USD
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:33:07 (UTC+8)

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00333
$ 0.00333$ 0.00333
24 timer lav
$ 0.0045
$ 0.0045$ 0.0045
24 timer høy

$ 0.00333
$ 0.00333$ 0.00333

$ 0.0045
$ 0.0045$ 0.0045

$ 0.21934455720639162
$ 0.21934455720639162$ 0.21934455720639162

$ 0.003002904887094426
$ 0.003002904887094426$ 0.003002904887094426

+1.39%

+5.81%

+11.74%

+11.74%

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) sanntidsprisen er $ 0.004073. I løpet av de siste 24 timene har TGT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00333 og et toppnivå på $ 0.0045, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TGT er $ 0.21934455720639162, mens den rekordlave prisen er $ 0.003002904887094426.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TGT endret seg med +1.39% i løpet av den siste timen, +5.81% over 24 timer og +11.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Markedsinformasjon

No.2461

$ 655.03K
$ 655.03K$ 655.03K

$ 59.20K
$ 59.20K$ 59.20K

$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M

160.82M
160.82M 160.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.08%

IMMUTABLE

Nåværende markedsverdi på TOKYO GAMES TOKEN er $ 655.03K, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.20K. Den sirkulerende forsyningen på TGT er 160.82M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.07M.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TOKYO GAMES TOKEN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00022365+5.81%
30 dager$ +0.0001+2.51%
60 dager$ -0.005739-58.49%
90 dager$ -0.018097-81.63%
TOKYO GAMES TOKEN Prisendring i dag

I dag registrerte TGT en endring på $ +0.00022365 (+5.81%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TOKYO GAMES TOKEN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0001 (+2.51%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TOKYO GAMES TOKEN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TGT en endring på $ -0.005739 (-58.49%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TOKYO GAMES TOKEN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.018097-81.63% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TOKYO GAMES TOKEN (TGT)?

Sjekk ut TOKYO GAMES TOKEN Prishistorikk-siden nå.

Hva er TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

TOKYO GAMES TOKEN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TOKYO GAMES TOKEN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TGT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TOKYO GAMES TOKEN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TOKYO GAMES TOKEN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TOKYO GAMES TOKEN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TOKYO GAMES TOKEN (TGT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TOKYO GAMES TOKEN (TGT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TOKYO GAMES TOKEN.

Sjekk TOKYO GAMES TOKENprisprognosen nå!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TOKYO GAMES TOKEN (TGT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TGT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

Leter du etter hvordan du kjøperTOKYO GAMES TOKEN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TOKYO GAMES TOKEN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TGT til lokale valutaer

1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til VND
107.180995
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til AUD
A$0.00615023
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til GBP
0.00301402
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til EUR
0.00346205
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til USD
$0.004073
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til MYR
RM0.0171066
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til TRY
0.16854074
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til JPY
¥0.598731
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til ARS
ARS$6.00734916
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til RUB
0.3400955
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til INR
0.35874984
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til IDR
Rp67.88330618
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til KRW
5.68851472
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til PHP
0.23228319
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til EGP
￡E.0.19615568
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til BRL
R$0.02162763
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til CAD
C$0.00558001
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til BDT
0.49584702
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til NGN
6.08815748
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til COP
$15.91015625
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til ZAR
R.0.07054436
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til UAH
0.16829636
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til TZS
T.Sh.10.08165252
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til VES
Bs0.663899
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til CLP
$3.889715
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til PKR
Rs1.15608032
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til KZT
2.20516293
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til THB
฿0.1295214
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til TWD
NT$0.12312679
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til AED
د.إ0.01494791
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til CHF
Fr0.00321767
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til HKD
HK$0.03164721
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til AMD
֏1.5587371
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til MAD
.د.م0.03673846
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til MXN
$0.07490247
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til SAR
ريال0.01527375
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til ETB
Br0.58476061
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til KES
KSh0.52615014
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til JOD
د.أ0.002887757
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til PLN
0.01474426
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til RON
лв0.01755463
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til SEK
kr0.03832693
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til BGN
лв0.00676118
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til HUF
Ft1.35313206
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til CZK
0.08422964
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til KWD
د.ك0.001242265
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til ILS
0.01356309
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til BOB
Bs0.02814443
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til AZN
0.0069241
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til TJS
SM0.03812328
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til GEL
0.0109971
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til AOA
Kz3.71282461
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til BHD
.د.ب0.001535521
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til BMD
$0.004073
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til DKK
kr0.02586355
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til HNL
L0.10675333
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til MUR
0.18466982
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til NAD
$0.07066655
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til NOK
kr0.04048562
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til NZD
$0.0069241
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til PAB
B/.0.004073
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til PGK
K0.01702514
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til QAR
ر.ق0.01478499
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til RSD
дин.0.40620029
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til UZS
soʻm50.28391391
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til ALL
L0.33585958
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til ANG
ƒ0.00729067
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til AWG
ƒ0.0073314
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til BBD
$0.008146
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til BAM
KM0.00676118
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til BIF
Fr12.157905
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til BND
$0.00521344
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til BSD
$0.004073
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til JMD
$0.65334993
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til KHR
16.35741238
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til KMF
Fr1.702514
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til LAK
88.54347649
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til LKR
Rs1.23200104
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til MDL
L0.0672045
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til MGA
Ar18.02208821
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til MOP
P0.03262473
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til MVR
0.0623169
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til MWK
MK7.07117603
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til MZN
MT0.2602647
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til NPR
Rs0.57396716
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til PYG
29.089366
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til RWF
Fr5.901777
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til SBD
$0.0333986
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til SCR
0.05836609
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til SRD
$0.15514057
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til SVC
$0.03563875
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til SZL
L0.07066655
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til TMT
m0.0142555
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til TND
د.ت0.01185243
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til TTD
$0.02757421
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til UGX
Sh14.288084
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til XAF
Fr2.272734
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til XCD
$0.0109971
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til XOF
Fr2.272734
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til XPF
Fr0.411373
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til BWP
P0.05425236
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til BZD
$0.00818673
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til CVE
$0.38196594
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til DJF
Fr0.720921
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til DOP
$0.25260746
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til DZD
د.ج0.52769788
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til FJD
$0.00916425
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til GNF
Fr35.414735
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til GTQ
Q0.03119918
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til GYD
$0.85243817
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) til ISK
kr0.492833

TOKYO GAMES TOKEN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TOKYO GAMES TOKEN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell TOKYO GAMES TOKEN nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TOKYO GAMES TOKEN

Hvor mye er TOKYO GAMES TOKEN (TGT) verdt i dag?
Live TGT prisen i USD er 0.004073 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TGT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TGT til USD er $ 0.004073. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TOKYO GAMES TOKEN?
Markedsverdien for TGT er $ 655.03K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TGT?
Den sirkulerende forsyningen av TGT er 160.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTGT ?
TGT oppnådde en ATH-pris på 0.21934455720639162 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TGT?
TGT så en ATL-pris på 0.003002904887094426 USD.
Hva er handelsvolumet til TGT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TGT er $ 59.20K USD.
Vil TGT gå høyere i år?
TGT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TGT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:33:07 (UTC+8)

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

TGT-til-USD-kalkulator

Beløp

TGT
TGT
USD
USD

1 TGT = 0.004073 USD

Handle TGT

TGTUSDT
$0.004073
$0.004073$0.004073
+5.90%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker