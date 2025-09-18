Hva er TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TOKYO GAMES TOKEN (TGT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TGT tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av TOKYO GAMES TOKEN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om TOKYO GAMES TOKEN Hvor mye er TOKYO GAMES TOKEN (TGT) verdt i dag? Live TGT prisen i USD er 0.004073 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TGT-til-USD-pris? $ 0.004073 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TGT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for TOKYO GAMES TOKEN? Markedsverdien for TGT er $ 655.03K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TGT? Den sirkulerende forsyningen av TGT er 160.82M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTGT ? TGT oppnådde en ATH-pris på 0.21934455720639162 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TGT? TGT så en ATL-pris på 0.003002904887094426 USD . Hva er handelsvolumet til TGT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TGT er $ 59.20K USD . Vil TGT gå høyere i år? TGT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TGT prisprognosen for en mer grundig analyse.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Viktige bransjeoppdateringer

