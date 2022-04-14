Tevaera (TEVA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tevaera (TEVA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tevaera (TEVA) Informasjon Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack. Offisiell nettside: https://tevaera.com/ Teknisk dokument: https://docs.tevaera.com/ Blokkutforsker: https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c Kjøp TEVA nå!

Tevaera (TEVA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tevaera (TEVA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Total forsyning: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Sirkulerende forsyning: $ 489.91M $ 489.91M $ 489.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.62M $ 16.62M $ 16.62M All-time high: $ 0.06835 $ 0.06835 $ 0.06835 All-Time Low: $ 0.004172774003950493 $ 0.004172774003950493 $ 0.004172774003950493 Nåværende pris: $ 0.004156 $ 0.004156 $ 0.004156 Lær mer om Tevaera (TEVA) pris

Tevaera (TEVA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tevaera (TEVA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TEVA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TEVA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TEVAs tokenomics, kan du utforske TEVA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TEVA Interessert i å legge til Tevaera (TEVA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TEVA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TEVA på MEXC nå!

Tevaera (TEVA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TEVA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TEVA nå!

TEVA prisforutsigelse Vil du vite hvor TEVA kan være på vei? Vår TEVA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TEVA tokenets prisforutsigelse nå!

