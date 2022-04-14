Tron Bull (TBULL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tron Bull (TBULL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tron Bull (TBULL) Informasjon First Memecoin of Tron's Mascot - Tron Bull on Sunpump, community-led. Offisiell nettside: https://tbullcoin.com/ Blokkutforsker: https://tronscan.org/#/token20/TPeoxx1VhUMnAUyjwWfximDYFDQaxNQQ45 Kjøp TBULL nå!

Tron Bull (TBULL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tron Bull (TBULL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 996.90K $ 996.90K $ 996.90K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 996.90K $ 996.90K $ 996.90K All-time high: $ 0.0319 $ 0.0319 $ 0.0319 All-Time Low: $ 0.000894979129160993 $ 0.000894979129160993 $ 0.000894979129160993 Nåværende pris: $ 0.0009969 $ 0.0009969 $ 0.0009969 Lær mer om Tron Bull (TBULL) pris

Tron Bull (TBULL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tron Bull (TBULL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TBULL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TBULL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TBULLs tokenomics, kan du utforske TBULL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TBULL Interessert i å legge til Tron Bull (TBULL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TBULL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TBULL på MEXC nå!

Tron Bull (TBULL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TBULL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TBULL nå!

TBULL prisforutsigelse Vil du vite hvor TBULL kan være på vei? Vår TBULL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TBULL tokenets prisforutsigelse nå!

