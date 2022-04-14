TaoBank (TBANK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TaoBank (TBANK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TaoBank (TBANK) Informasjon TaoBank is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw interest-free loans against $wTAO used as collateral. TaoBank as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Offisiell nettside: https://www.taobank.ai/ Teknisk dokument: https://docs.taobank.ai/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x95CcffaE3Eb8767D4a941Ec43280961dde89F4dE Kjøp TBANK nå!

TaoBank (TBANK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TaoBank (TBANK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.50K $ 55.50K $ 55.50K All-time high: $ 0.8368 $ 0.8368 $ 0.8368 All-Time Low: $ 0.00150051741345027 $ 0.00150051741345027 $ 0.00150051741345027 Nåværende pris: $ 0.0037 $ 0.0037 $ 0.0037 Lær mer om TaoBank (TBANK) pris

TaoBank (TBANK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TaoBank (TBANK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TBANK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TBANK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TBANKs tokenomics, kan du utforske TBANK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TBANK Interessert i å legge til TaoBank (TBANK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TBANK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TBANK på MEXC nå!

TaoBank (TBANK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TBANK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TBANK nå!

TBANK prisforutsigelse Vil du vite hvor TBANK kan være på vei? Vår TBANK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TBANK tokenets prisforutsigelse nå!

