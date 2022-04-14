ALTAVA (TAVA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ALTAVA (TAVA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ALTAVA (TAVA) Informasjon ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others. Offisiell nettside: https://altava.com/ Teknisk dokument: https://kr.object.ncloudstorage.com/altava.com-cdn/pdf/Altava_whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xdebe620609674f21b1089042527f420372ea98a5 Kjøp TAVA nå!

ALTAVA (TAVA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ALTAVA (TAVA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.15M $ 8.15M $ 8.15M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 695.88M $ 695.88M $ 695.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.71M $ 11.71M $ 11.71M All-time high: $ 0.01949 $ 0.01949 $ 0.01949 All-Time Low: $ 0.008411259153674097 $ 0.008411259153674097 $ 0.008411259153674097 Nåværende pris: $ 0.01171 $ 0.01171 $ 0.01171 Lær mer om ALTAVA (TAVA) pris

ALTAVA (TAVA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ALTAVA (TAVA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TAVA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TAVA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TAVAs tokenomics, kan du utforske TAVA tokenets livepris!

ALTAVA (TAVA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TAVA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TAVA nå!

TAVA prisforutsigelse Vil du vite hvor TAVA kan være på vei? Vår TAVA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TAVA tokenets prisforutsigelse nå!

