Dagens ALTAVA livepris er 0.00997 USD. Spor prisoppdateringer for TAVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TAVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ALTAVA Logo

ALTAVA Pris(TAVA)

1 TAVA til USD livepris:

$0.00996
$0.00996$0.00996
-2.25%1D
USD
ALTAVA (TAVA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:46:52 (UTC+8)

ALTAVA (TAVA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00922
$ 0.00922$ 0.00922
24 timer lav
$ 0.01078
$ 0.01078$ 0.01078
24 timer høy

$ 0.00922
$ 0.00922$ 0.00922

$ 0.01078
$ 0.01078$ 0.01078

$ 5.447659566153262
$ 5.447659566153262$ 5.447659566153262

$ 0.008411259153674097
$ 0.008411259153674097$ 0.008411259153674097

+0.30%

-2.25%

+8.84%

+8.84%

ALTAVA (TAVA) sanntidsprisen er $ 0.00997. I løpet av de siste 24 timene har TAVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00922 og et toppnivå på $ 0.01078, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAVA er $ 5.447659566153262, mens den rekordlave prisen er $ 0.008411259153674097.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAVA endret seg med +0.30% i løpet av den siste timen, -2.25% over 24 timer og +8.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ALTAVA (TAVA) Markedsinformasjon

No.1370

$ 6.94M
$ 6.94M$ 6.94M

$ 137.64K
$ 137.64K$ 137.64K

$ 9.97M
$ 9.97M$ 9.97M

695.88M
695.88M 695.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på ALTAVA er $ 6.94M, med et 24-timers handelsvolum på $ 137.64K. Den sirkulerende forsyningen på TAVA er 695.88M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.97M.

ALTAVA (TAVA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ALTAVA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002293-2.25%
30 dager$ +0.00031+3.20%
60 dager$ -0.00101-9.20%
90 dager$ -0.00093-8.54%
ALTAVA Prisendring i dag

I dag registrerte TAVA en endring på $ -0.0002293 (-2.25%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ALTAVA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00031 (+3.20%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ALTAVA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TAVA en endring på $ -0.00101 (-9.20%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ALTAVA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00093-8.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ALTAVA (TAVA)?

Sjekk ut ALTAVA Prishistorikk-siden nå.

Hva er ALTAVA (TAVA)

ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

ALTAVA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ALTAVA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TAVA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ALTAVA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ALTAVA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ALTAVA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ALTAVA (TAVA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ALTAVA (TAVA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ALTAVA.

Sjekk ALTAVAprisprognosen nå!

ALTAVA (TAVA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ALTAVA (TAVA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TAVA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ALTAVA (TAVA)

Leter du etter hvordan du kjøperALTAVA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ALTAVA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TAVA til lokale valutaer

ALTAVA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ALTAVA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ALTAVA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ALTAVA

Hvor mye er ALTAVA (TAVA) verdt i dag?
Live TAVA prisen i USD er 0.00997 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TAVA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TAVA til USD er $ 0.00997. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ALTAVA?
Markedsverdien for TAVA er $ 6.94M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TAVA?
Den sirkulerende forsyningen av TAVA er 695.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTAVA ?
TAVA oppnådde en ATH-pris på 5.447659566153262 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TAVA?
TAVA så en ATL-pris på 0.008411259153674097 USD.
Hva er handelsvolumet til TAVA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TAVA er $ 137.64K USD.
Vil TAVA gå høyere i år?
TAVA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TAVA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:46:52 (UTC+8)

ALTAVA (TAVA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

