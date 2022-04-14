Tatsu (TATSU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tatsu (TATSU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tatsu (TATSU) Informasjon Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components. Offisiell nettside: https://tatsuecosystem.io Teknisk dokument: https://tatsu.gitbook.io/tatsu-whitepaper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x92f419fb7a750aed295b0ddf536276bf5a40124f Kjøp TATSU nå!

Tatsu (TATSU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tatsu (TATSU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M All-time high: $ 65 $ 65 $ 65 All-Time Low: $ 0.018027066843035122 $ 0.018027066843035122 $ 0.018027066843035122 Nåværende pris: $ 2.23 $ 2.23 $ 2.23 Lær mer om Tatsu (TATSU) pris

Tatsu (TATSU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tatsu (TATSU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TATSU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TATSU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TATSUs tokenomics, kan du utforske TATSU tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TATSU Interessert i å legge til Tatsu (TATSU) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TATSU, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TATSU på MEXC nå!

Tatsu (TATSU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TATSU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TATSU nå!

TATSU prisforutsigelse Vil du vite hvor TATSU kan være på vei? Vår TATSU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TATSU tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!