TAO Inu (TAONU) Informasjon TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space. Offisiell nettside: https://www.taoinu.com Teknisk dokument: https://www.taoinu.com/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f Kjøp TAONU nå!

TAO Inu (TAONU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TAO Inu (TAONU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 926.67M $ 926.67M $ 926.67M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M All-time high: $ 0.03494 $ 0.03494 $ 0.03494 All-Time Low: $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 Nåværende pris: $ 0.00171 $ 0.00171 $ 0.00171 Lær mer om TAO Inu (TAONU) pris

TAO Inu (TAONU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TAO Inu (TAONU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TAONU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TAONU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TAONUs tokenomics, kan du utforske TAONU tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TAONU Interessert i å legge til TAO Inu (TAONU) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TAONU, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TAONU på MEXC nå!

TAO Inu (TAONU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TAONU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TAONU nå!

TAONU prisforutsigelse Vil du vite hvor TAONU kan være på vei? Vår TAONU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TAONU tokenets prisforutsigelse nå!

