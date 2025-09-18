Dagens Tanpin livepris er 0.0244 USD. Spor prisoppdateringer for TANPIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TANPIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Tanpin livepris er 0.0244 USD. Spor prisoppdateringer for TANPIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TANPIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Tanpin Logo

Tanpin Pris(TANPIN)

1 TANPIN til USD livepris:

$0.0244
$0.0244$0.0244
+5.62%1D
USD
Tanpin (TANPIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:15:19 (UTC+8)

Tanpin (TANPIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0211
$ 0.0211$ 0.0211
24 timer lav
$ 0.0376
$ 0.0376$ 0.0376
24 timer høy

$ 0.0211
$ 0.0211$ 0.0211

$ 0.0376
$ 0.0376$ 0.0376

$ 2.4424321161200213
$ 2.4424321161200213$ 2.4424321161200213

$ 0.07184492268184435
$ 0.07184492268184435$ 0.07184492268184435

-2.79%

+5.62%

-13.48%

-13.48%

Tanpin (TANPIN) sanntidsprisen er $ 0.0244. I løpet av de siste 24 timene har TANPIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0211 og et toppnivå på $ 0.0376, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TANPIN er $ 2.4424321161200213, mens den rekordlave prisen er $ 0.07184492268184435.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TANPIN endret seg med -2.79% i løpet av den siste timen, +5.62% over 24 timer og -13.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tanpin (TANPIN) Markedsinformasjon

No.8230

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.52K
$ 12.52K$ 12.52K

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

MATIC

Nåværende markedsverdi på Tanpin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 12.52K. Den sirkulerende forsyningen på TANPIN er 0.00, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.44M.

Tanpin (TANPIN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Tanpin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.001298+5.62%
30 dager$ +0.0078+46.98%
60 dager$ -0.0256-51.20%
90 dager$ -0.0049-16.73%
Tanpin Prisendring i dag

I dag registrerte TANPIN en endring på $ +0.001298 (+5.62%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Tanpin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0078 (+46.98%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Tanpin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TANPIN en endring på $ -0.0256 (-51.20%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Tanpin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0049-16.73% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Tanpin (TANPIN)?

Sjekk ut Tanpin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Tanpin (TANPIN)

Tanpin is a next generation marketplace that connects off-chain games with Web 3.0. We aim to create a reliable income stream for game developers and players through the use of NFTs and game reward pools on the blockchain.

Tanpin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Tanpin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TANPIN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Tanpin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Tanpin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Tanpin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Tanpin (TANPIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Tanpin (TANPIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Tanpin.

Sjekk Tanpinprisprognosen nå!

Tanpin (TANPIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tanpin (TANPIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TANPIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Tanpin (TANPIN)

Leter du etter hvordan du kjøperTanpin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Tanpin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TANPIN til lokale valutaer

1 Tanpin(TANPIN) til VND
642.086
1 Tanpin(TANPIN) til AUD
A$0.036844
1 Tanpin(TANPIN) til GBP
0.018056
1 Tanpin(TANPIN) til EUR
0.02074
1 Tanpin(TANPIN) til USD
$0.0244
1 Tanpin(TANPIN) til MYR
RM0.10248
1 Tanpin(TANPIN) til TRY
1.009672
1 Tanpin(TANPIN) til JPY
¥3.5868
1 Tanpin(TANPIN) til ARS
ARS$35.988048
1 Tanpin(TANPIN) til RUB
2.0374
1 Tanpin(TANPIN) til INR
2.148908
1 Tanpin(TANPIN) til IDR
Rp406.666504
1 Tanpin(TANPIN) til KRW
34.078016
1 Tanpin(TANPIN) til PHP
1.391776
1 Tanpin(TANPIN) til EGP
￡E.1.175348
1 Tanpin(TANPIN) til BRL
R$0.129808
1 Tanpin(TANPIN) til CAD
C$0.033428
1 Tanpin(TANPIN) til BDT
2.970456
1 Tanpin(TANPIN) til NGN
36.472144
1 Tanpin(TANPIN) til COP
$94.573424
1 Tanpin(TANPIN) til ZAR
R.0.422608
1 Tanpin(TANPIN) til UAH
1.008208
1 Tanpin(TANPIN) til TZS
T.Sh.60.395856
1 Tanpin(TANPIN) til VES
Bs3.9772
1 Tanpin(TANPIN) til CLP
$23.302
1 Tanpin(TANPIN) til PKR
Rs6.925696
1 Tanpin(TANPIN) til KZT
13.210404
1 Tanpin(TANPIN) til THB
฿0.776164
1 Tanpin(TANPIN) til TWD
NT$0.737612
1 Tanpin(TANPIN) til AED
د.إ0.089548
1 Tanpin(TANPIN) til CHF
Fr0.019276
1 Tanpin(TANPIN) til HKD
HK$0.189588
1 Tanpin(TANPIN) til AMD
֏9.33788
1 Tanpin(TANPIN) til MAD
.د.م0.220088
1 Tanpin(TANPIN) til MXN
$0.448472
1 Tanpin(TANPIN) til SAR
ريال0.0915
1 Tanpin(TANPIN) til ETB
Br3.503108
1 Tanpin(TANPIN) til KES
KSh3.151992
1 Tanpin(TANPIN) til JOD
د.أ0.0172996
1 Tanpin(TANPIN) til PLN
0.088328
1 Tanpin(TANPIN) til RON
лв0.105164
1 Tanpin(TANPIN) til SEK
kr0.229604
1 Tanpin(TANPIN) til BGN
лв0.040504
1 Tanpin(TANPIN) til HUF
Ft8.108852
1 Tanpin(TANPIN) til CZK
0.504348
1 Tanpin(TANPIN) til KWD
د.ك0.007442
1 Tanpin(TANPIN) til ILS
0.081252
1 Tanpin(TANPIN) til BOB
Bs0.168604
1 Tanpin(TANPIN) til AZN
0.04148
1 Tanpin(TANPIN) til TJS
SM0.228384
1 Tanpin(TANPIN) til GEL
0.06588
1 Tanpin(TANPIN) til AOA
Kz22.242308
1 Tanpin(TANPIN) til BHD
.د.ب0.0091988
1 Tanpin(TANPIN) til BMD
$0.0244
1 Tanpin(TANPIN) til DKK
kr0.15494
1 Tanpin(TANPIN) til HNL
L0.639524
1 Tanpin(TANPIN) til MUR
1.106296
1 Tanpin(TANPIN) til NAD
$0.42334
1 Tanpin(TANPIN) til NOK
kr0.242536
1 Tanpin(TANPIN) til NZD
$0.04148
1 Tanpin(TANPIN) til PAB
B/.0.0244
1 Tanpin(TANPIN) til PGK
K0.101992
1 Tanpin(TANPIN) til QAR
ر.ق0.088572
1 Tanpin(TANPIN) til RSD
дин.2.432924
1 Tanpin(TANPIN) til UZS
soʻm301.234348
1 Tanpin(TANPIN) til ALL
L2.012024
1 Tanpin(TANPIN) til ANG
ƒ0.043676
1 Tanpin(TANPIN) til AWG
ƒ0.04392
1 Tanpin(TANPIN) til BBD
$0.0488
1 Tanpin(TANPIN) til BAM
KM0.040504
1 Tanpin(TANPIN) til BIF
Fr72.834
1 Tanpin(TANPIN) til BND
$0.031232
1 Tanpin(TANPIN) til BSD
$0.0244
1 Tanpin(TANPIN) til JMD
$3.914004
1 Tanpin(TANPIN) til KHR
97.991864
1 Tanpin(TANPIN) til KMF
Fr10.1992
1 Tanpin(TANPIN) til LAK
530.434772
1 Tanpin(TANPIN) til LKR
Rs7.380512
1 Tanpin(TANPIN) til MDL
L0.4026
1 Tanpin(TANPIN) til MGA
Ar107.964388
1 Tanpin(TANPIN) til MOP
P0.195444
1 Tanpin(TANPIN) til MVR
0.37332
1 Tanpin(TANPIN) til MWK
MK42.361084
1 Tanpin(TANPIN) til MZN
MT1.55916
1 Tanpin(TANPIN) til NPR
Rs3.438448
1 Tanpin(TANPIN) til PYG
174.2648
1 Tanpin(TANPIN) til RWF
Fr35.3556
1 Tanpin(TANPIN) til SBD
$0.20008
1 Tanpin(TANPIN) til SCR
0.349652
1 Tanpin(TANPIN) til SRD
$0.929396
1 Tanpin(TANPIN) til SVC
$0.2135
1 Tanpin(TANPIN) til SZL
L0.42334
1 Tanpin(TANPIN) til TMT
m0.0854
1 Tanpin(TANPIN) til TND
د.ت0.071004
1 Tanpin(TANPIN) til TTD
$0.165188
1 Tanpin(TANPIN) til UGX
Sh85.5952
1 Tanpin(TANPIN) til XAF
Fr13.6152
1 Tanpin(TANPIN) til XCD
$0.06588
1 Tanpin(TANPIN) til XOF
Fr13.6152
1 Tanpin(TANPIN) til XPF
Fr2.4644
1 Tanpin(TANPIN) til BWP
P0.325008
1 Tanpin(TANPIN) til BZD
$0.049044
1 Tanpin(TANPIN) til CVE
$2.288232
1 Tanpin(TANPIN) til DJF
Fr4.3188
1 Tanpin(TANPIN) til DOP
$1.513288
1 Tanpin(TANPIN) til DZD
د.ج3.16102
1 Tanpin(TANPIN) til FJD
$0.0549
1 Tanpin(TANPIN) til GNF
Fr212.158
1 Tanpin(TANPIN) til GTQ
Q0.186904
1 Tanpin(TANPIN) til GYD
$5.106676
1 Tanpin(TANPIN) til ISK
kr2.9524

Folk spør også: Andre spørsmål om Tanpin

Hvor mye er Tanpin (TANPIN) verdt i dag?
Live TANPIN prisen i USD er 0.0244 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TANPIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TANPIN til USD er $ 0.0244. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Tanpin?
Markedsverdien for TANPIN er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TANPIN?
Den sirkulerende forsyningen av TANPIN er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTANPIN ?
TANPIN oppnådde en ATH-pris på 2.4424321161200213 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TANPIN?
TANPIN så en ATL-pris på 0.07184492268184435 USD.
Hva er handelsvolumet til TANPIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TANPIN er $ 12.52K USD.
Vil TANPIN gå høyere i år?
TANPIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TANPIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:15:19 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

