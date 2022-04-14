AgentTank (TANK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AgentTank (TANK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AgentTank (TANK) Informasjon AgentTank is a 24/7 live streaming social experiment where four autonomous AI agents, with access to computers, build AgentTank itself. Watch as the agents make decisions and evolve through their interactions and unique skills. Offisiell nettside: https://www.agenttank.live/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/GAMwtMB6onAvBNBQJCJFuxoaqfPH8uCQ2dewNMVVpump Kjøp TANK nå!

AgentTank (TANK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AgentTank (TANK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 595.70K $ 595.70K $ 595.70K All-time high: $ 0.04558 $ 0.04558 $ 0.04558 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0005957 $ 0.0005957 $ 0.0005957 Lær mer om AgentTank (TANK) pris

AgentTank (TANK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AgentTank (TANK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TANK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TANK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TANKs tokenomics, kan du utforske TANK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TANK Interessert i å legge til AgentTank (TANK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TANK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TANK på MEXC nå!

AgentTank (TANK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TANK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TANK nå!

TANK prisforutsigelse Vil du vite hvor TANK kan være på vei? Vår TANK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TANK tokenets prisforutsigelse nå!

